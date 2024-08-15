Генерал-майор Крістіан Фройдінг, який координує німецьку допомогу Україні, заявив, що повністю розуміє її рішення піти у наступ на прикордонну територію Росії.
"Скрізь, де військовий керівник має можливість взяти на себе ініціативу, він повинен нею скористатися. За моїми враженнями і розмовами, українці добре розуміють, на який ризик йдуть, але успішне проведення цієї операції може дати значний імпульс", - цитує його NTV.
Останніми днями військовий перебував в Україні для проведенняя переговорів. За його словами, просування українських сил на території РФ свідчить про те, що армія все ще має волю і здатність виграти цю війну.
Згідно з підрахунками Фройдінга, Україна задіяла в цьому наступі чотири бригади - від чотирьох до шести тисяч солдаів. Ще від двох до чотирьох тисяч військових забезпечують їх логістикою та протиповітряним захистом з території України.
"Глибина захопленої території становить близько 30 кілометрів, ширина - близько 65 кілометрів. Ми оцінюємо загальну територію, на якій діють українські сили - не контролюють, а саме діють - приблизно в 1000 квадратних кілометрів. Це цікаво, тому що приблизно таку площу українські війська втратили на користь російських з початку року", - зазначив він.
Наступ ЗСУ на Росію
Нагадаємо, навесні кремлівський правитель Путін заявив, що Росія розглядає можливість створення "санітарної зони" на територіях України, щоб українці не могли відповідати на російський терор.
6 серпня стало відомо, що українські військові зайшли на територію Курської області. Операція стала несподіванкою для Москви, Путін доручив Міністерству оборони вибити чужі війська, однак РФ це досі не вдалося.