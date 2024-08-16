З політичної точки зору, ця операція переломила ситуацію у війні з Росією і перезавантажила умови конфлікту.

Операція України в Курській області Росії стала сміливою авантюрою для військового командування країни, яке спрямувало свої обмежені ресурси на ризиковану атаку на ядерного ворога без жодних гарантій успіху.

До середи, 14 серпня, українські військові взяли під контроль понад 1000 квадратних кілометрів ворожої території, в тому числі понад 70 населених пункти, і захопили сотні російських військовополонени, пише Associated Press. Але через тиждень після початку операції все ще залишається незрозумілою її загальна мета: чи буде Україна утримувати завойовану територію, чи просуватиметься далі вглиб російської території, чи відступить?

"Зрозуміло лише те, що атака змінила поле бою. Шок від блискавичної атаки України виявив проломи в броні її потужного супротивника. Атака також ризикувала поглибити власні слабкості України, розширивши лінію фронту і залучивши нові війська в той час, коли військові лідери відчувають нестачу людських ресурсів", – йдеться в матеріалі. Відео дня

Для проведення Курської операції Київ розгорнув батальйони з кількох бригад. Деякі з них були перекинуті з найгарячіших ділянок фронту, де просування Росії не припиняється. Поки що загальна стратегічна перевага Москви залишається незмінною.

"Розтягування лінії фронту для нас – це також розтягування лінії фронту для ворога. Тільки ми детально підготувалися до цієї операції. Росіяни не були готові до цієї операції взагалі", – сказав командир 14-го полку безпілотних авіаційних систем, який брав участь у початковому етапі наступу. Він говорив на умовах анонімності, використовуючи лише позивний "Чарлі".

Знімки з поля бою, на яких видно колони знищеної російської техніки, нагадують про успішні контрнаступи України у 2022 році в Херсонській та Харківській областях. Але деякі аналітики не беруться судити про те, чи є Курська область правильним плацдармом для початку наступу. За різними оцінками, кількість військ, що діють там, коливається від 5 000 до 12 000.

З політичної точки зору, це вторгнення переломило ситуацію у війні з Росією і перезавантажило умови конфлікту, в якому Україна, здавалося, була приречена прийняти невигідні для себе умови припинення вогню. Удар також став потужним прикладом української рішучості і посланням західним союзникам, які вагалися, чи дозволяти використовувати надану зброю для більш глибоких ударів по російській території.

Штурм показав, що страх перетину російських "червоних ліній", які можуть призвести до ядерної ескалації, "є міфом, і що загартовані в боях українські військові залишаються грізною силою", написав професор політології Національного університету "Києво-Могилянська академія" Тарас Кузьо.

Радник президента Михайло Подоляк припустив, що ця атака також може посилити позиції Києва на майбутніх переговорах з Росією. Захоплення частини російської території напередодні будь-яких переговорів про припинення вогню може дати Україні певні важелі впливу.

Незважаючи на те, що бойові дії тривають, територія, яка зараз перебуває під контролем України, сама по собі не має великої економічної чи стратегічної цінності. Основні військові бази знаходяться далеко від нинішньої зони бойових дій, і очікується, що просування українських військ сповільниться, оскільки Росія перекидає туди більше сил.

Як наступ на Курщині вплинув на фронт

Українські офіційні особи заявили, що не мають наміру окупувати Курську область, але можуть спробувати створити буферну зону для захисту населених пунктів у прикордонній Сумській області від безперервних російських артилерійських обстрілів і перекрити шляхи постачання на північний схід.

Змусити Росію розгорнути резерви, призначені для інших частин 1000-кілометрової лінії фронту, є мінімальною метою, сказав "Чарлі". Але поки що фокус РФ в Донецькій області не змінився.

Деякі українські війська були відведені саме з тих ділянок фронту, де нестача особового складу була ключовим фактором, що спричинив територіальні втрати цього року. У стратегічно важливому Покровському районі, на який спрямовані основні наступальні зусилля Росії, солдати не помітили особливих змін на краще з моменту наступу на Курську область.

"Нічого не змінилося. Якщо і змінилося, то я бачу посилення російських наступальних дій", – сказав боєць із позивним "Киянин".

Але Курська операція "показала, що вони не можуть захистити власну територію", наголосив він.

"Ми всі тут надихаємося. Багато наших солдатів хотіли піти на Курськ і відкинути їх прямо на Кремль", – зізнався військовий.

РФ вивела певну кількість військ з фронту в Україні. Водночас курська операція відвернула увагу від східного фронту, де українські військові намагаються залатати проломи у своїй обороні.

"Росія жодним чином не зупинить свої дії на тих ділянках фронту, де вони тактично досягли успіху. Там вони будуть тиснути і тиснути до останнього, незважаючи ні на що", – каже військовий експерт Костантин Машовець.

Але наступ на Курськ може змусити Кремль перекинути резерви "з ділянок фронту, які мають другорядне значення".

Операція ЗСУ в Курській області

На підконтрольній українським військам території Курської області створено військову комендатуру на чолі з генерал-майором Едуардом Москальовим. Під контролем ЗСУ вже понад 80 населених пунктів Курщини.

На тлі успіхів Сил оборони України РФ перекидає в Курську область війська з позицій на окупованій території України. Про це розповів радник Білого дому з комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі.

Тим часом німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що просування українських сил на території РФ свідчить про те, що армія все ще має волю і здатність виграти цю війну.

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