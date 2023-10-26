Ворог втрачає техніку, але криє мирне населення авіабомбами та артилерією.

На одному з напрямків російська армія продовжує гатити по мирному населенню, через щільні обстріли багато руйнувань, є загиблі та поранені, серед яких – діти.

Як повідомили у пресслужбі Сил оборони півдня, за минулу добу ліквідовано 25 окупантів. Знищено ворожу техніку - три гармати, два танки, два БТР-80, десять одиниць автобронетехніки, ще один польовий пункт боєпостачання та спостережний пункт.

Зазначається, що обстановка на цьому напрямку залишається напруженою. У Чорному морі чергують п’ять російських кораблів, серед яких - підводний ракетоносій, споряджений чотирма крилатими ракетами типу "Калібр". Ще один корабель окупантів - в Азовському морі.

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"Протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдав 10 авіаційних ударів із застосуванням 41 керованої авіабомби по населених пунктах Берислав, Миколаївка, Одрадокам’янка, Тягинка, Ольгівка, Новоберислав, Веселе та Львове. Внаслідок ударів загинула дитина, поранено ще двоє дорослих людей. Пошкоджено 12 приватних будинків, зерновий термінал, складські приміщення одного з підприємств та цивільний автомобіль", - розповіли у пресслужбі.

Зазначається, що ворог продовжує підступно застосовувати FPV-дрони по Херсону, а також практикує скиди з БпЛА осколкових боєприпасів. Цієї доби окупанти застосували гранату Ф-1 - пошкоджено складське приміщення.

Окрім того, агресор здійснив понад 40 артилерійських обстрілів, застосувавши 340 снарядів. Удари припали по Херсону, Бериславу та Очакову. Внаслідок обстрілів загинула цивільна особа, двоє людей поранено. Пошкоджено приватний сектор.

За даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна, через обстріли вчора загинув 13-річний хлопчик. Разом із дитиною травми дістали ще двоє чоловіків: у 43-річного - наскрізне поранення плеча, у 35-річного - пошкодження ока та осколкові поранення обличчя. В обох - мінно-вибухові й акубаротравми.

"Вчергове звертаюся до батьків. Евакуюйте дітей! Подбайте про їхню безпеку! Ви бачите, які інтенсивні обстріли", - наголошує посадовець.

Як уточнили у поліції, ввечері окупанти завдали удару по Бериславу, де й загинула дитина, 2010 року народження. Ще троє людей, серед яких теж є дитина, отримали поранення.

Вже по опівночі обстріли району поновилися – ворог завдав чотири авіаудари по селах Миколаївка, Одрадокам’янка та Ольгівка Бериславського району.

За даними Херсонської обласної прокуратури, вже сьогодні внаслідок ранкового обстрілу Херсонського району травмовано чоловіка. Зокрема, близько 06:30 російські військовослужбовці з артилерії обстріляли село Кізомис Білозерської громади. Пошкоджено низку житлових будинків. Отримав поранення місцевий житель 67-років. Його госпіталізовано.

Ситуація на півдні України

Нагадаємо, на півдні російська армія знущається з мирного населення, зокрема, завдає по населених пунктах авіаудари та скидає за допомогою дронів вибухівку на цивільних осіб. Водночас Сили оборони півдня намагаються позбавити противника такої можливості. Зокрема, напередодні ліквідовано понад 80 окупантів, знищено три реактивні системи залпового вогню "Град", танк, БМП-3, чотири самохідні артилерійські установки та 19 гармат.

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