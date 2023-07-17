За даними аналітиків, повідомлення про звільнення та арешти командирів, які керують бойовими частинами та формуваннями, пов’язані з випадками непокори.

Міністерство оборони Росії почало звільняти командирів із деяких найбільш боєздатних частин і з’єднань російської армії та, схоже, прискорює ці зусилля.

Як йдеться у звіті Інституту вивчення війни, нещодавнє звільнення командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-полковника Івана Попова та повідомлення про звільнення командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Володимира Селіверстова призвели до подальших обговорень інших нещодавніх звільнень та арештів

Зокрема, російські джерела повідомляють, що на початку липня російське військове командування звільнило командира 7-ї дивізії ВДВ генерал-майора Олександра Корнєва. Також стверджувалось, що російська влада заарештувала командувача 90-ю танковою дивізією генерал-майора Раміля Ібатулліна, а також двох його заступників. Один з воєнкорів припустив, що російське військове командування також планує звільнити командира 31-ї бригади ВДВ, яким, як повідомляється, є полковник Сергій Карасьов. Російські джерела також припустили, що Міноборони Росії може готуватися до арешту командувача ВДВ генерал-полковника Михайла Теплінського.

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"ISW не знайшло підтвердження звільнення Селіверстова і Корнєва, ані арешту Ібатулліна, хоча ці заяви схожі на попередні заяви про зміни командування, які підтвердилися", - йдеться у звіті.

Як зазначають аналітики, ці з’єднання та частини ведуть оборонні та наступальні дії на ключових ділянках фронту в Україні.

"Повідомлення про звільнення та арешти командирів, які керують бойовими частинами та формуваннями, схоже, пов’язані з випадками непокори", - йдеться у звіті ISW.

При цьому зазначається, що непокора серед командирів поширюється на деяких їхніх солдатів. При цьому аналітики відзначають, що хронічне ігнорування Кремлем російського командування, ймовірно, заважає Шойгу та Герасимову в їхніх спробах придушити непокору та встановити повний контроль над російською армією в Україні.

Посилення динаміки непокори серед російських командирів в Україні може спонукати інших командирів до більш відвертого протистояння російському військовому керівництву.

"Очевидна криза в російському командуванні та відповідні моральні наслідки, які вона може спричинити, ймовірно, погіршать російські можливості проводити тактичні наступальні операції, які мають вирішальне значення для російської еластичної оборони на півдні України", - зазначають у ISW.

Чистки в російській армії - що відомо

Після невдалого бунту Євгенія Пригожина в Росії загострилася гризня між військовим керівництвом. що призвело до чисток в армії.

Зокрема, нещодавно стало відомо, що командувача 58-ї армії генерал-майора Івана Попова усунули з посади за результатами доповіді начальнику ГШ Валерію Герасимову.

Також з медіапростору зник російський генерал Сергій Суровікін, у мережі повідомляють, що він перебуває у Москві в слідчому ізоляторі "Лефортово".

Крім того, в РФ звільняють топ-генералів розвідки через заколот "Вагнера", а також були звільнені або відсторонені близько 15 російських офіцерів.

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