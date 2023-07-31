Каже, що про "НЛО", які атакують Москву і Росію можна буде детально говорити після української перемоги.

Саме режим нинішнього президента Росії Володимира Путіна, який розпочав війну в Україні, несе відповідальність за обстріли на території РФ та окупованих територіях.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, коментуючи атаку безпілотників на Москву 30 липня.

Він пожартував, що зараз треба формулювати, що йдеться не про атаку дронів, а "НЛО - невпізнаних літальних об’єктів".

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Юсов наголосив, що коли Росія оголошує несправедливу загарбницьку геноцидну війну проти іншої держави , то вона має бути готовою, що бойові дії будуть вестимуться не лише на території України, але й на території країни-загарбника. "Це норма і нова реальність, до якої має і вже звикає військово-політичне керівництво і окупанти, і, власне, суспільство тих територій", - зазначив він

За його словами, рашиський бізнес має розуміти, що режим Путіна веде в глухий кут всю Росію, в тому числі економіку. " І Москва , й інші території РФ, де є об'єкти, які залучені в геноцидній війні путінської Росії проти України, звичайно, перебувають у зоні небезпеки, і з ними можуть траплятися відповідні інциденти", - наголосив Юсов.

При цьому він зазначив, що показовим є те, що російська пропаганда намагається замовчувати ці факти.

"Головний винуватець і цих та інших інцидентів на території Москви і загалом на території так званої РФ, і на окупованих територіях - це режим Путіна. Безпосередньо російський диктатор, його оточення, яке ухвалило і реалізувало рішення про напад на Україну. Ось це головна причина. А те, в який спосіб реалізуються ті чи інші "бавовни" ми детальніше проговоримо після української перемоги", - наголосив Юсов, відповідаючи на запитання чи Україна є причетна до атаки дронами в Москві.

"Бавовна" у Росії

Як повідомляв УНІАН, при ударі безпілотників 30 липня по IQ-кварталу в "Москва-Сіті" постраждав офіс Мінцифри країни-агресора.

Російська влада заявила, що місто атакували два дрони, які нібито вдалося відбити засобам радіоелектронної боротьби. Мер Москви Сергій Собянін заявив про "атаку українських безпілотників".

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