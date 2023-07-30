У Московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на перебування будь-яких повітряних суден.

У ніч на неділю, 30 липня, у Москві пролунав вибух. Пошкоджено фасади на двох офісних вежах "Москва-Сіті".

"Вибух стався в будівлі "IQ-кварталу", розташованого в "Москва-Сіті". Про це нам повідомили в екстрених службах. "Внаслідок хлопку на рівні 5-6 поверху 50-поверхової будівлі на Пресненській набережній, 10с2 пошкоджено скління", – сказав співрозмовник агентства. Постраждалих немає. Пожежі не послідувало", – повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС.

Пізніше стало відомо, що вежа "IQ-кварталу" в "Москва-Сіті" евакуйована. Водночас мер Москви Сергій Собянін заявив про "атаку українських безпілотників".

Відео дня

"Сьогодні вночі здійснена атака українських безпілотників. Незначно пошкоджені фасади на двох офісних вежах Сіті. Жертв і постраждалих немає", – написав він.

Також, за даними ТАСС, два безпілотники, які нібито брали участь в атаці на Москву, були збиті на заході Підмосков'я. Зокрема, вибухи чули в Одінцово.

Тим часом, в Московській повітряній зоні запровадили тимчасове обмеження на знаходження будь-яких повітряних суден. Аеропорт "Внуково" закрито на виліт та приліт, рейси перенаправляються до інших аеропортів.

"Бавовна" в Москві і Підмосков'ї

Вранці в понеділок, 24 липня 2023 року, в Москві пролунали вибухи – їх чули жителі відразу декількох районів. У РФ заявили про атаку дронів. Уламки одного з них виявили неподалік від будівлі Міністерства оборони РФ.

Увечері того ж дня в селищі Первомайське в Новій Москві впав невідомий безпліотник. Тоді повідомлялося, що постраждалих і пошкоджень немає.

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