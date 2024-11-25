Сили оборони України завдали сьогодні вночі ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.
Зазначається, що в ніч на 25 листопада 2024 року підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.
У Генштабі зауважили, що є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області, а результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.
Удар по нафтобазі у Калузькій області РФ
Зранку джерела інформували УНІАН, що Україна атакувала нафтобазу в Калузькій області РФ. Було ураження АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.
Внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.
Українські атаки по Росії
На початку листопада українські дрони-камікадзе вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі. Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в м. Каспійськ, що в республіці Дагестан (РФ). Зокрема, імовірно це ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан". Також імовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проекту 21631.
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