Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів.

Сили оборони України завдали сьогодні вночі ударів по низці важливих об’єктів російських окупантів. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що в ніч на 25 листопада 2024 року підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України спільно з іншими складовими Сил оборони атакували низку важливих об'єктів окупантів, зокрема у Брянській, Калузькій та Курській областях Росії.

У Генштабі зауважили, що є підтвердження успішного ураження нафтобази в Калузькій області, а результати бойової роботи по інших об’єктах уточнюються.

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Удар по нафтобазі у Калузькій області РФ

Зранку джерела інформували УНІАН, що Україна атакувала нафтобазу в Калузькій області РФ. Було ураження АТ "Калуганафтопродукт", яке бере участь у забезпеченні збройної агресії РФ проти України.

Внаслідок ударів дронів-камікадзе на об’єкті сталася серія вибухів та розпочалася пожежа.

Українські атаки по Росії

На початку листопада українські дрони-камікадзе вперше уразили російські кораблі у Каспійському морі. Внаслідок ударів БпЛА уражень зазнали щонайменше два об'єкти в м. Каспійськ, що в республіці Дагестан (РФ). Зокрема, імовірно це ракетні кораблі "Татарстан" та "Дагестан". Також імовірних пошкоджень зазнали малі ракетні кораблі проекту 21631.

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