Пів року роботи: у ВМС розкрили деталі ураження шести Су-34

Також важливим є знищення на лівобережжі Херсонщини центру підготовки операторів БПЛА.

ВМС України береговим ракетним комплексом "Нептун" уразили на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії шість бомбардувальників Су-34М - це пів року роботи ВПК РФ. Про це в етері Radio NV заявив речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук.

За його словами, йдеться за дуже важливий кейс.

"Це свідчення рівня синергії між українськими розробниками, інженерною думкою. Тому що "Нептун" - це повністю українська система озброєння, та ВМС - фактично єдиний вид Збройних сил України, який її застосовує", - сказав військовий.

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Він також наголосив, що має також велике значення кількість літаків уражених літаків - це теж високий показник.

"Коли ми бачимо, що у російських ЗМІ з’являється чергова новина про отримання партії літаків, то, як правило, мова йде про дві-три машини. Тому щонайменше, пів року роботи російського військового оборонно-промислового комплексу було знищено одним прицільним влучанням ракетами "Нептун"", - наголосив представник ВМС.

Він також додав, що ВМС разом з бійцями ГУР Міноборони здійснили ще одну успішну операцію - на лівобережжі Херсонщини, у населеному пункті Хорли, знищено центр підготовки операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії ЗС РФ. Плетенчук підкреслив:

"Це теж дуже важлива новина, бо сафарі, які окупанти влаштовують на людей - відточують таким чином навички - вже за межею добра та зла... Це злочини на рівні Другої світової війни...".

Ураження Су-34М

Як писав УНІАН, у ніч на 15 жовтня ВМС ЗСУ береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області (РФ). Унаслідок удару уражено шість бомбардувальників Су-34М.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що знищені чотири літаки, два - уражені. Як зазначив Зеленський, росіяни використовували їх для терору українців - саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами.

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