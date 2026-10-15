4 літаки Су-34 знищено, 2 уражено: Зеленський показав наслідки удару по Борисоглєбську

Ці літаки були споряджені авіабомбами та готові до нових ударів по Україні.

Унаслідок ударів по аеродрому у Воронезькому регіоні Росії було знищено чотири літаки Су-34, а ще два Су-34 - уражено.

Про це у Telegram-каналі повідомив президент Володимир Зеленський. "Знищені чотири літаки Су-34, два літаки Су-34 уражені. Росіяни використовували їх для терору проти наших людей. Саме ці літаки були готові до нових ударів по Україні та були споряджені авіабомбами", - написав глава держави.

Він додав, що по цілі був використаний український "Довгий Нептун", і подякував воїнам Військово-морських сил ЗСУ за влучність.

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"Застосовувалися наші далекобійні санкції і по місцю зберігання та пуску ударних дронів в Орловському регіоні. У Чорному морі також уражено ціль", - зауважив Зеленський і додав, що оскільки Росія затягує війну, то українські далекобійні операції продовжуватимуться.

Що сталося на російському аеродромі

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 жовтня ВМС ЗСУ береговим ракетним комплексом "Нептун" завдали удару по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Унаслідок удару було уражено шість бомбардувальників Су-34М.

Крім того, знищено було технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому.

Військовий експерт Іван Киричевський наголосив, що ураження відразу шістьох Су-34 для військового потенціалу Росії стане дуже значною втратою.

За його словами, за 9 місяців цього року російський військово-промисловий комплекс встиг поставити лише дві партії нових Су-34 максимум на чотири-пʼять бортів.

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