В Міноборони країни-агресора звинуватили США в ударі по тимчасово окупованому українському місту.

До атаки на тимчасово окупований український Севастополь 23 червня, крім України, причетні Сполучені Штати Америки. Про це заявляє Міністерство оборони країни-агресора.

"Сьогодні о 12.15 здійснено навмисний терористичний ракетний удар по місту Севастополь п'ятьма американськими оперативно-тактичними ракетами "ATACMS", спорядженими касетними бойовими частинами", - йдеться у повідомленні.

В оборонному відомстві РФ стверджують, що під час відбиття ракетної атаки черговими силами ППО чотири американські ракети "ATACMS" було перехоплено.

Відео дня

"Підрив осколкової бойової частини п'ятої американської ракети у повітрі призвів до численних жертв серед мирних жителів Севастополя", - констатують в МО РФ.

При цьому там заяваляють, що усі польотні завдання в американські оперативно-тактичні ракети "ATACMS" "вводяться американськими фахівцями з урахуванням власних даних супутникової розвідки США".

"Тому відповідальність за навмисний ракетний удар по мирним жителям Севастополя несе передусім Вашингтон, який поставив цю зброю в Україну, а також київський режим, з території якого цей удар було завдано. Подібні дії не залишаться нерозділеними", - пригрозили у Москві.

Удар по Севастополю 23 червня

У неділю, 23 червня, росіяни збили ракету над пляжем у Криму. Цивільні скаржаться, що сирени повітряної тривоги мовчали, коли росіяни вирішили збити ракету над переповненим пляжем.

За останніми даними, внаслідок інциденту 5 людей загинули, ще понад 120 зазнали поранень.

Вас також можуть зацікавити новини: