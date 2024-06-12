Окупаційна влада заявляє про роботу ППО.

Уночі в середу, 12 червня, в окупованому Севастополі гучно. Російські загарбники тимчасово перекрили Кримський міст.

О 02:52 гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив у своєму Telegram-каналі, що в місті працює протиповітряна оборона. За його словами, окупанти ведуть роботу по повітряних цілях. По яких саме - він не повідомив.

"Усі служби приведені в стан бойової готовності. Прошу зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися в тимчасових укриттях або безпечних місцях", - написав Развожаєв. Відео дня

Telegram-канал "Кримський вітер" повідомляє, що місцеві жителі чують гучні вибухи в районі Севастопольської бухти і в Бахчисарайському районі. "Видно було, як у небі пролетіла ракета, пролунало близько 20 вибухів у районі Бельбека, повідомляє підписник", - ідеться в повідомленні.

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Оновлено о 03:55: Російське ППО в Севастополі працювало з районів Фіолента, села Флотське, Козацької бухти, Стрілецької бухти, ДРЕМ і аеродрому Бельбек, пише "Кримський вітер" із посиланням на підписників.

"Джерело повідомляє, що в районі Севастополя щось сталося із ЗРК С-400", - додали вони.

Оновлено о 03:45: Развожаєв заявив, що ракетну атаку відбили. Усі повітряні цілі нібито знищили "високо в небі", більшу частину - над акваторією.

"У службу 112 надходять повідомлення про уламки, що впали в районі вулиці Комбрига Потапова і в районі Юхариної балки. За оперативною інформацією рятувальної служби, пошкоджень об'єктів немає. Ніхто з людей не постраждав. Тип збитих ракет встановлюється. Суббоєприпасів, що не детонували, наразі не виявлено", - додав він.

Атака 12 червня: що відомо

Прямо зараз Україна перебуває під атакою російських дронів типу "Shahed". Повітряна тривога лунає практично на всій території країни.

Моніторингові канали повідомили про пуск ракет російською стратегічною авіацією. Повітряні сили Збройних сил України поки що не підтверджували цієї інформації.

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