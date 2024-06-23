Цивільні скаржаться, що сирени повітряної тривоги мовчали, коли росіяни вирішили збити ракету над переповненим пляжем.

В неділю вдень Крим був атакований ракетами. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал "Крымский ветер".

Як повідомили підписники каналу, вибухи було чути у Севастополі та Балаклаві. Повідомляється, що працювали окупаційні системи ППО поблизу Євпаторії, Сак, Бахчисарая та Інкермана, а також в самому Севастополі. За даними каналу, були "прильоти" в районі Севастопольської бухти.

"Чути детонацію в районі Козацької бухти, де базується 810-а бригада морської піхоти ЧФ Росії", – пише "Крымский ветер".

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Повідомляється, що російська ППО збила ракету біля пляжу Учкуївка біля Севастополя. Також було "сходження боєприпасів", тобто нештатне падіння російських ракет ППО. Стверджується, що основна частина впала в морі, але один снаряд упав на пляж біля людей. За даними "Крымского ветра", на пляжі в Учкуївці є загиблі, туди приїхало багато швидких.

Інцидент на пляжі підтвердив і призначений росіянами гауляйтер Севастополя Михайло Развожаев. За його словами, людей на пляжі поранено та вбито внаслідок роботи російської ППО.

"Відбиття ракетної атаки завершено. За попередньою інформацією, 5 повітряних цілей знищено в небі над акваторією. Але уламки збитих цілей впали у прибережній зоні. За попередньою інформацією Рятівної служби — в районі Учкуївки 12 осіб, включаючи 2 дітей, отримали поранені", - написав він спочатку, але потім повідомив, що загинули двоє людей, більше 20 отримали поранення.

У місцевих пабліках цивільні скаржаться, що окупанти не вмикали сирени повітряної тривоги під час ракетної атаки. Також повідомляють, що людей не пускали в підземні приміщення, де можна перечекати атаку.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Володимир Фокін із позивним "Фока" заявив, що армія РФ впродовж місяця втратила на напрямку Борової близько 2500 осіб вбитими та пораненими.

Також ми писали, що РФ зосередила свої ключові сили на Донецькій області. За словами військовослужбовця Івана Тимочка, ворог намагається в рази активніше атакувати в районі Часового Яру, Торецький напрямок активізувався і напрямок Вугледар-Покровськ – це все пов'язано з тим, що ворог отримав пріоритетне завдання – займати Донецьку область.

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