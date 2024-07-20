За словами речника, мотоцикл дає ворогу змогу під'їхати з виграшем часу ближче до точок, де можна спішитися, зайняти посадку.

До використання російськими окупантами на фронті мотоциклів не можна ставитися зверхньо. Таку заяву зробив речник Оперативно-стратегічіного угруповання військ "Хортиця" Дмитро Лиховій.

"Звичайно, можна до цього підходити в контексті "голь на выдумки хитра". Однак ми вже не раз бачили приклади, коли противник намагається адапутватися під реалії, які виникають. Застосовує квадроцикли, як це було взимку на Таврійському напрямку. Зараз уже – мотоцикли, коли погодні умови дозволяють", – пояснив він в етері телеканалу "Ми – Україна".

За його словами, мотоцикл дає ворогу змогу під'їхати з виграшем часу ближче до точок, де можна спішитися, зайняти посадку.

Відео дня

"Як із ними борються? Перший засіб – це FPV-дрони. Дрони зараз взагалі дуже активно використовуються у багатьох проявах. Саме FPV-дрони, ударні дрони, скиди, артилерія і міномети мають на меті ураження мотоциклістів, ще коли їх виявили засоби аеророзвідки десь ще на іншому краю поля. Дуже важливо знищити їх завчасно, тому що коли вони підʼїжджають ближче, можуть бути вже погані наслідки", – відзначив Дмитро Лиховій.

Війна в Україні: це варто знати

Російські окупаційні війська не полишають намірів прорватися на Харківщині. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев. При цьому він зазначив, що ворог дещо зменшив апетити. Крім того, за його словами, дещо знизилася динаміка боїв на Харківщині.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман заявив, що є ознаки того, що російські окупаційні війська готують наступ у Сумській області. За його словами, про такі наміри ворога свідчить посилення діяльності ДРГ та обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: