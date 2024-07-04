Іноді атаки на мотоциклах обертаються для росіян кривавими бійнями.

Борючись за отримання достатньої кількості нової бронетехніки, щоб замінити приблизно 16 000 машин, втрачених на Україні, цієї весни російські військові зневірилися і почали оснащувати штурмові загони недорогими мотоциклами для бездоріжжя, пише Forbes.

Теорія полягає в тому, що солдати на швидких мотоциклах-позашляховиках можуть обігнати тисячі крихітних українських дронів, які рояться над 700-мильною лінією фронту щодня.

"Іноді це працює. У той час як російський наступ на півночі, що розпочався 9 травня, швидко зупинився в місті Вовчанську, розташованому за кілька миль на південь від російсько-українського кордону, російські війська чисельністю близько 500 000 осіб в Україні зуміли просунутися на кілька миль у кількох секторах за останні тижні", - пишуть аналітики.

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Вони зазначають, що зазвичай напади на мотоциклах не спрацьовують.

"А іноді напади на велосипедах обертаються для росіян кривавими бійнями. 28 червня велика група штурмових байкерів, здається, десятки - атакувала 72-гу механізовану бригаду української армії у Вугледарі на півдні України", - ідеться в матеріалі.

За словами російського "воєнкора" Сладкова, метою було обійти українську позицію і відрізати її.

"Там назріває удар по українцях у спину, а точніше з тилу", - написав перед атакою він.

Але українці завдали удару по російській колоні, до якої входили також танки Т-80 та інша бронетехніка, за допомогою дронів і, судячи з усього, ракет та артилерії. Закопані міни, можливо, ще більше посилили руйнування.

"Коли дим розсіявся, російські війська лежали в руїнах. 72-га механізована бригада заявила, що підбила 16 танків, 34 бойові машини і 19 мотоциклів, а також вбила або важко поранила понад 800 російських військовослужбовців", - зазначають експерти.

Російське командування "свідомо кинуло живу силу під український комбайн смерті, не маючи жодних шансів на виживання", повідомив український військовий кореспондент Юрій Бутусов.

"На жаль для росіян, штурм на мотоциклах у Вугледарі став не єдиною невдалою такою атакою наприкінці червня або на початку липня. У понеділок аналітик Ендрю Перпетуа підрахував 25 російських мотоциклів, знищених під час недавніх боїв", - додали вони.

Війна в Україні - як росіяни атакують на мотоциклах

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Окремої штурмової бригади 92-ї імені Івана Сірка Юрій Федоренко заявив, що супротивник стає креативнішим і, щоб не ризикувати бронею, застосовує високоманеврену техніку.

"Це баггі, двоколісні мотоцикли тощо. І в перший час досить складно було їх вразити. Тому що вони дуже швидко переміщуються, дуже оперативно. На поточний момент Сили оборони знайшли протидію, як їх сповільнювати. А щойно ворог сповільнюється, відповідно, одразу отримує удар з FPV-коптера", - повідомив він.

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