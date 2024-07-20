Зазначається, що окупанти зазнають шалених втрат у живій силі та техніці.

Російські окупаційні війська не полишають намірів прорватися на Харківщині. Про це заявив речник оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" Віталій Саранцев.

В етері телеканалу "Ми – Україна" він зауважив, що росіяни вже зменшили свої апетити. Військовий нагадав, що окупанти так і не змогли дійти до Харкова та створити "буферну зону". Такою зоною стала Бєлгородська область Росії.

"Натомість, для того, щоб показати хоча б якійсь успіх цієї невдалої авантюри вони намагаються закріпитися в районі Вовчанська, просунутися там. Намагаються тиснути з усіх боків, намагаються здійснювати якісь переміщення. В цілому основна мета їхня зараз полягає в тому, щоб розосередитися по самому місту і, за сприятливих умов, форсувати річку Вовча, щоб в подальшому розвинути наступ", – сказав Саранцев.

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Він наголосив, що ворогові це не вдається. Окупанти зазнають шалених втрат у живій силі та техніці.

"Якщо говорити зараз про динаміку боїв, вона дещо знизилася. Якщо ще минулого тижня бойових зіткнень було понад 10 – 11-12 ми щодня фіксували – то, наприклад, учора їх було лише пʼять. Сьогодні було два відбито, одне триває", – констатував Віталій Саранцев.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Станом на 16:00 20 липня на фронті було зафіксовано понад 80 бойових зіткнень із противником. Про це повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ. Найбільша активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку.

Водночас командир підрозділу "Терра" Третьої окремої штурмової бригади Микола Волохов повідомив, що росіяни, імовірно, готуються до нової спроби наступу. Ворог концентрує техніку та живу силу.

"Ми маємо, скажімо так, певну інформацію, що ворог концентрує сили і ще до кінця літа або складно сказати коли, але схоже на те, що це станеться. Буде ще одна спроба рухатися вперед. Тому що техніка і війська концентруються, а це значить, що вони будуть реалізовані. Де і як – покаже час", –сказав військовий.

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