У росіян виникають проблеми з новими зразками озброєння, розповів Дмитро Кожубенко.

За три роки повномасштабної війни вони вклали майже мільйон своїх військовослужбовців і більшість з них навряд була представниками елітних служб. Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив Дмитро Кожубенко, офіцер секції планування бригади "Рубіж".

"Мільйон професіоналів – я сумніваюся, що є в якійсь великій армії. Це нереально в наш час. І хтось має залишатися навчати цих штурмовиків. Відносно підготовки та кількості спеціальних підрозділів – я не готовий сказати, скільки їх у Росії. Але я готовий сказати, що їх достатня кількість, аби погіршувати нам життя. Тому не варто недооцінювати противника. Гарматного мʼяса у них достатньо. І спеціальних підрозділів, які підтримуватимуть дії цього гарматного мʼяса, в них також достатньо", – сказав Кожубенко.

Він також розповів про залишки техніки в окупантів: "Новітніх зразків озброєння у них не так і багато. Але в них є ще достатньо радянського законсервованого заліза, яке вони знімають, модернізують. Тим паче вони зараз користуються ситуацією, що в них пішло якесь потепління відносин із США. Вони цим дуже добре користуються".

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Втрати РФ: важливі новини

Напередодні OSINT-дослідники відзначили, що російські окупанти з кожним місяцем втрачають все менше техніки на фронті. Він відзначив, що скільки ворог не зменшує тиску, така тенденція може свідчити про загальне технічне виснаження російської армії. Водночас аналітик відзначає, що РФ навряд намагається зібрати техніку для якогось великого наступу навесні-влітку.

Тим часом журналісти Forbes відзначають, що за три роки повномасштабної війни, в російській армії здезертирували понад 50 тисяч військових. Вони також зазначили, що загальні втрати Росії у цій війні становлять 560 000 військовослужбовців.

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