Дрони вдарили по НПЗ з пальним для надзвукових літаків: деталі від джерел

Під ударом опинився Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області.

В ніч на 10 березня українські безпілотники вдарили по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області (Російська Федерація), який серед іншого виробляє пальне для реактивних двигунів надзвукових літаків (Су-27, Ту-22МЗ та інших).

Про це УНІАН повідомило джерело в Головному управлінні розвідки Міністерства ооборони України.

При цьому зазначило, що "прильоти" по заводу відбулися близько другої ночі за місцевим часом, їх було чутно відразу в кількох районах міста.

Очевидці у місцевих пабліках повідомили про серію вибухів на НПЗ. Також повідомляють, що на обʼєкті не встигли до кінця завершити монтаж захисних сіток, які мали б убезпечити завод від атак БПЛА.

За даними джерела, Новокуйбишевський НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством серед заводів Самарської групи НК "Роснефть", його проектна потужність складає понад 8,8 мільйонів тон нафти на рік. Підприємство є одним з головних виробників пального для реактивних двигунів марки РТ вищого гатунку, призначене для турбореактивних дозвукових та деяких надзвукових літаків типу Су-27 та Ту-22М3. Ці літаки, зокрема, застосовуються для ракетних ударів ударів окупаційною армією РФ по Україні.

Даний завод вже був атакований щонайменше двічі в березні 2024 року.

Атаки на російські НПЗ

Як повідомляв УНІАН, 8 березня дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували нафтопереробний комплекс в Ленінградській області РФ.

Група БПЛА атакувала підприємство "Кірішнєфтєоргсинтез" в Кірішському районі Ленінградської області Росії. Вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку і внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства.

"Кірішнєфтєоргсинтез" є значимим підприємством нафтопереробної галузі Кремля і бере участь у забезпеченні російської окупаційної армії.

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