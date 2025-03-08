За три роки війни з російської армії дезертирували 50 тисяч осіб, - Forbes

Темпи дезертирства змінювалися впродовж війни. На початку вони були низькими.

Понад 50 000 російських військових дезертирували або залишили свої підрозділи без дозволу з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну три роки тому.

Про це пише Forbes з посиланням на звіт української аналітичної групи Frontelligence Insight, який базується на витоку російських документів.

За оцінками аналітиків, загальні втрати Росії у цій війні становлять 560 000 військовослужбовців. До цього числа входять загиблі, важкопоранені та дезертири, що складає майже 10% від загальної чисельності армії.

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Темпи дезертирства змінювалися впродовж війни. На початку вони були низькими, але почали зростати після успішного контрнаступу України восени 2022 року. Після невдалого українського контрнаступу влітку 2023 року рівень дезертирства тимчасово знизився, однак згодом ситуація стала нестабільною, оскільки російська армія продовжила повільний наступ, зазнаючи значних втрат.

Приблизно 5% російських військових дезертирували принаймні на певному етапі служби. Це співвідноситься з показниками дезертирства армії США під час війни у В'єтнамі у 1960-х і на початку 1970-х років. Втім, тоді американська армія не зазнала краху, а нинішня ситуація в російських збройних силах "не вказує на повний військовий колапс або розпад повноважень командування".

Попри величезні втрати, які приносять лише незначні територіальні здобутки, Росія, можливо, зможе перемогти у війні в довгостроковій перспективі завдяки своїм мобілізаційним ресурсам. За даними Frontelligence Insight, Україна втратила приблизно 300 000 військових, зокрема загиблих, важкопоранених та самовільно залишивших службу.

Одним із найяскравіших прикладів дезертирства стало розпад 155-ї механізованої бригади української армії. Вона фактично припинила існування через велику кількість самовільних залишень, коли прибула на передову на сході України наприкінці минулого року.

Динаміка мобілізації

Україна має значно менші людські ресурси. Населення країни складає 38 мільйонів осіб, тоді як у Росії - 144 мільйони.

"Є фундаментальна проблема - менша мобілізаційна база України та погана мобілізаційна кампанія", - попереджає Frontelligence Insight. "З огляду на те, що населення Росії принаймні втричі більше, а їхня система набору краща, переважний коефіцієнт втрат для України має бути принаймні 1:3, а не співвідношення 1:1,86, відображене в поточних оцінках".

Щоб виснажити російські людські ресурси швидше, ніж Росія виснажує українські, Україні потрібно знищувати або виводити з ладу трьох російських військових за кожного свого втраченого солдата.

Однак, як зазначають експерти, Україні може знадобитися "змінна зовнішня підтримка" від союзників, щоб підвищити ефективність боротьби проти Росії. Таку допомогу, яка може стати переломним фактором, навряд чи нададуть Сполучені Штати, особливо після повернення Дональда Трампа до влади, оскільки його політика схиляється до зближення з Росією.

Проте Європа має потенціал компенсувати цей вакуум. Якщо європейські країни зможуть суттєво збільшити військову допомогу Україні і зроблять це оперативно, ситуація на фронті може змінитися на користь Києва.

Втрати РФ - останні новини

Як писав УНІАН, російські втрати в бойовій техніці продовжують скорочуватися з місяця в місяць. Лютий у цьому плані став ще більш показовим. OSINT-дослідник, який діє на платформі Х під псевдонімом Cyrus, опублікував свіжу інфографіку російських втрат у техніці, зафіксованих колективом Oryx. Оскільки російські війська не знижують тиску на фронті, зменшення втрат саме в техніці може свідчити про загальне технічне виснаження російської армії.

Наприклад, у Курській області українські військові вдало відбили штурм росіян, та тільки ця "операція" коштувала противнику понад 9 млн доларів. За словами українських військових, у першій хвилі атаки взяли участь три танки та два бронетранспортери противника. В результаті уцілів тільки один БТР. Друга хвиля: ще два танки - один танк спалили, другий - підбили. У підрозділі ЗСУ підрахували втрати ворога за цей штурм: мінус 4 танки на понад 8 млн доларів та БТР, який коштує близько 1 млн доларів.

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