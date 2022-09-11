Міністр не вірив, що Путін накаже нещадно бомбити мирні міста, щоб взяти їх під контроль.

Міністр оборони України Олексій Резніков зізнався, що не вірив у нещадне бомбардування мирних міст військами Росії. Він вірив, що росіяни "не настільки кончені", але помилився.

Про це він зізнався в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що визнав свою помилку і пообіцяв більше подібних припущень не робити.

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"Мені не соромно сказати, що я висловлював серйозне припущення, з яким я серйозно помилився, коли казав, що я не вірю, що Путін буде бомбити українські цивільні міста. І я кажу, що я помилився, тому що я не вірив, що вони настільки "кончені" в тому "оркостані", що вони настільки будуть розлючені і роздратовані, що українці, особливо російськомовна частина населення на Сході України – Харківщина, Волноваха, Маріуполь – не будуть їх зустрічати з квітами, а будуть чинити опір", – заявив міністр.

Очільник Міноборони впевнений, що Путін знищує "Градами" та "Смерчами" мирні міста України, вважаючи це помстою.

Як повідомляв УНІАН, раніше Резніков заявив, що Росія у війні проти України втратила понад 57% свого ракетного потенціалу. Це стало можливим завдяки тому, що українська система ППО стала кращою, а агресор одночасно втратив майже 60% ракет.

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