Росіянам, щоб відновити втрачений потенціал, знадобиться мінімум п'ять років.

Росія у війні проти України втратила понад 57% свого ракетного потенціалу. Це стало можливим завдяки тому, що українська система ППО стала кращою, а агресор одночасно втратив майже 60% ракет.

Про це Міністр оборони України Олексій Резніков заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я нещодавно бачився з нашим командувачем повітряними силами паном Олещуком, він розповідав, що він кайфує від того, що наші хлопці навчилися робити тими ж Буками", - наголосив Резніков.

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За словами міністра, окупантам, щоб відновити втрачений потенціал, знадобиться мінімум п'ять років.

"Це за умови, що санкції попустять, тому що там дуже багато складових, електроніки", - додав глава Міноборони.

Як раніше повідомляв УНІАН, протиповітряна оборона України зараз здатна збивати від 50 до 70% російських ракет. Забезпечити 100% ефективність ППО поки неможливо.

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