За словами Радослава Сікорського, питання про присутність західних військ в Україні є корисним для впливу на РФ.

Порушене президентом Франції Еммануелем Макроном питання про присутність західних військ в Україні є корисною для впливу на Російську Федерацію. Про це на конференції в польському Сеймі, присвяченій 25-річчю членства Польщі в НАТО, заявив міністр закордонних справ цієї країни Радослав Сікорський, інформує Європейська правда.

За його словами, аналогічний прецедент уже мав місце - так, під час Корейської війни 1950-1953 років на допомогу цій країні вирушила коаліція держав за рішенням Ради безпеки ООН.

"Пам'ятаєте, на Генеральній асамблеї Організації Об'єднаних Націй одразу після вторгнення понад 140 країн зі 190 проголосували за те, щоб засудити агресію як неприйнятну. Це не просто заява для преси, це створення правової бази", – сказав дипломат.

Він також зазначив, що "коаліція держав-членів ООН тут для припинення агресії не є чимось немислимим".

"Ось чому я ціную французьку ініціативу останніх днів. Тому що, на мою думку, вона має добрий намір, а саме – щоб саме російський президент питав себе, яким буде наш наступний крок, а не щоб він був впевнений, що ми не зробимо нічого креативного, і тому міг планувати свої сценарії", – підкреслив Сікорський. Заява Макрона про відправку військ в Україну

Днями президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ЄС обговорює відправку західних військ в Україну. За його словами, Європа зробить усе необхідне, щоб Росія не змогла виграти війну проти України.

Як сказав Макрон, сьогодні немає консенсусу щодо відправки офіційних і схвалених військ на місця, "але з точки зору динаміки нічого виключати не можна".

Пізніше політик назвав умови, за яких можлива відправка військ Франції на війну до України. За словами Макрона, це можливо у випадку прориву фронту в бік Києва або Одеси.

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