З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 49 500 чоловік особового складу. За минулу добу ЗСУ ліквідували одразу 450 супротивників. А ще вони знищили сімдесят одиниць ворожої техніки.
Свіжою статистикою втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.
Втрати Росії в Україні станом на 4 вересня
- особового складу — близько 49 500 (+450) осіб ліквідовано;
- танків — 2049 (+15);
- бойових броньованих машин — 4430 (+27);
- артилерійських систем — 1147 (+13);
- РСЗВ — 294 (+1);
- засобів ППО — 156 (+3);
- літаків — 236 (+1);
- гелікоптерів — 206 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 864 (+0);
- крилатих ракет — 203 (+0);
- кораблів/катерів — 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 3276 (+8);
- спеціальної техніки — 106 (+1).
Всі дані уточнюються через високу інтенсивність битв. Найбільші втрати в стані ворога зафіксовані на Донецькому і Криворізькому напрямках.
Нагадаємо, на півдні ЗСУ проводять планомірний контрнаступ. В американському інституті вивчення війни вважають, що основна мета українських захисників — це удари по вузлах тилового забезпечення окупантів.
А на Донбасі найбільш активні дії ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
Війна Російської Федерації проти України
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