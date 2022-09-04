Українські захисники ліквідували 450 супротивників.

З моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 49 500 чоловік особового складу. За минулу добу ЗСУ ліквідували одразу 450 супротивників. А ще вони знищили сімдесят одиниць ворожої техніки.

Свіжою статистикою втрат Росії в Україні поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на офіційній сторінці на Facebook. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 4 вересня

особового складу — близько 49 500 (+450) осіб ліквідовано;

танків — 2049 (+15);

бойових броньованих машин — 4430 (+27);

артилерійських систем — 1147 (+13);

РСЗВ — 294 (+1);

засобів ППО — 156 (+3);

літаків — 236 (+1);

гелікоптерів — 206 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 864 (+0);

крилатих ракет — 203 (+0);

кораблів/катерів — 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3276 (+8);

спеціальної техніки — 106 (+1).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність битв. Найбільші втрати в стані ворога зафіксовані на Донецькому і Криворізькому напрямках.

Відео дня

Нагадаємо, на півдні ЗСУ проводять планомірний контрнаступ. В американському інституті вивчення війни вважають, що основна мета українських захисників — це удари по вузлах тилового забезпечення окупантів.

А на Донбасі найбільш активні дії ведуться на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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