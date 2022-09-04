Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили та техніки ворога.

ЗСУ знищили РЛС "Зоопарк", станцію радіоелектричної боротьби "Житель" та велику кількість живої сили окупантів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Ракетні війська та артилерія наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. В результаті вогневого впливу за минулу добу нанесено ураження по ворожому пункту управління, районах зосередження бойової техніки та особового складу танкового батальйону. Знищено радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби "Зоопарк", станцію радіоелектронної боротьби "Житель" та велику кількість живої сили окупантів", - йдеться у повідомленні. Відео дня

У Генштаб також наголошують, що протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони нанесла 6 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об’єктів логістичного забезпечення противника. Інформація щодо втрат уточнюється.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередилися на спробі захопити Донбас. Напередодні Путін встановив нову дату окупації регіону – 15 вересня. Хоч експерти з Інституту вивчення війни сумніваються, що армії РФ це вдасться, враховуючи застопорення у її просуванні.

Зараз ворог веде наступ на Бахмутському та Авдіївському напрямках, росіяни намагаються покращити логістику забезпечення своїх військ.

На півдні противник вів обстріли уздовж всієї лінії фронту.

Силам оборони вдалося успішно відбити атаки ворога в районах населених пунктів Богородичне, Пасіка, Долина, Бахмут, Покровське, Бахмутське, Піски, Первомайське.

Водночас українські війська намагаються не допустити розгортання нових сил ворога у Запорізькій області, ведучи локальні атаки, констатували в Інституті вивчення війни.

Наразі контрнаступ ЗСУ, оголошений 29 серпня, зосереджений на знищенні логістичних шляхів постачання угрупування окупантів на півдні.

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