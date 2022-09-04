Контрнаступ, найімовірніше, не призведе до миттєвих успіхів, попереджають аналітики.

Найближчою метою українського контрнаступу залишаються удари по логістичних вузлах росіян на окупованих територіях.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Напередодні радник ОП Олексій Арестович у коментарі WSJ заявив, що нинішня ціль українських сил на півдні – "систематичне придушення армії Путіна", що "українські війська повільно і систематично знищують оперативну систему тилового забезпечення Росії шляхом ударів високоточною артилерійською зброєю".

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Заява Арестовича перегукується з оцінкою аналітиків Інституту про те, що триваючий контрнаступ, найімовірніше, не призведе до миттєвих успіхів і що українські сили намагаються вивезти з ладу ключові вузли тилового забезпечення, що підтримують угрупування ворога на півдні. Це врешті підірве російський воєнний потенціал.

Українські сили також можуть проводити локальні атаки уздовж лінії зіткнення на заході Запорізької області, щоби завадити розгортанню російських сил.

Як писав УНІАН, 29 серпня у ЗСУ підтвердили початок контрнаступу сил на півдні. У перші дні захисникам вдалося посунути лінію фронту, констатували у британській розвідці.

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