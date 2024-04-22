Військові зізнаються, що зволікання американських законодавців коштували Україні втрати територій та людських життів.

Схвалення допомоги США наближає Україну до поповнення виснажених військ, які намагаються утримати лінію фронту.

Як йдеться у матеріалі Associated Press, росіяни продовжують тиснути на окремих напрямках Донбасу. Український командир Олексій Тарасенко став свідком жахливої ​​зміни оперативної ситуацію минулого місяця.

Втрати їх не зупиняють

Його підрозділ бореться на Часів Яр. Замість типових штурмів піхоти московські війська йшли на нахабний ризик, атакуючи батальйонами та взводами, іноді із залученням 10 одиниць техніки.

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Воїни під командуванням Тарасенка знищили до 80 танків протягом наступних тижнів, але це не сповільнило ворога. Впевненість російських військових посилювалася з усвідомленням того, що поставки боєприпасів в Україну скорочуються, оскільки США вагаються над наданням додаткової військової допомоги.

Ухвалення Палатою представників США довгоочікуваного пакету 61 мільярдів доларів для України робить країну на крок ближче до вливання нової вогневої потужності, яка буде спрямована на лінію фронту для боротьби з останніми атаками Москви. Але час спливає, а Росія докладає всіх зусиль, щоб досягти своїх найзначніших здобутків до 9 травня. Тим часом Києву нічого не залишається, як чекати постачань.

Росія скористалася моментом на полі бою і змусила війська Києва поступитися тактично значущою територією. На бригаду Тарасенка хвиля за хвилею наступали механізовані частини. Під прикриттям ударних безпілотників і артилерійського вогню вони досягли околиць Часового Яру, який є воротами до оборонного хребта України в Донецькій області.

"Вони сконцентрували на цьому напрямку непомірно великі ресурси. Найважче – впоратися з цим постійним натиском ворога, який не змінюється, хоча втрачає багато військової техніки та солдатів", – сказав заступник командира 5-ї окремої десантно-штурмової бригади Тарасенко.

Зупинити РФ і чекати зброю

Пентагон заявив, що може доставити зброю в Україну протягом кількох днів, якщо Сенат і президент Джо Байден остаточно схвалять пакет допомоги. Але експерти та українські законодавці заявили, що можуть знадобитися тижні, поки допомога надійде до військ, що дасть Росії більше часу.

Семимісячні спроби ухвалити пакет фактично зробили Україну заручником внутрішньої політики її найбільшого союзника. Це також викликало занепокоєння щодо того, як мінливість американської політики вплине на майбутню військову підтримку.

Європейські партнери не можуть зрівнятися за обсягами та масштабами американської допомоги, яка залишається основною надією Києва на перемогу у війні. Але ця підтримка прийшла з червоними лініями, включаючи заборону використовувати зброю, надану Заходом, для ударів усередині Російської Федерації. Деякі українські посадовці стверджують, що такі обмеження перешкоджають їхній здатності пошкодити потужніші можливості противника.

Якщо припустити, що допомога надійде протягом наступних двох місяців, планується потенційний наступ наприкінці літа. Аналітики стверджують, що майбутня підтримка повинна бути розрахована не на одну велику вирішальну битву, а на стійку стратегію протягом багатьох років.

Спочатку Україна має стримати спроби Росії зламати оборонні рубежі та укріплені позиції.

Росія наближається до ключа оборони Донбасу

Минулого місяця агентство поспілкувалося з низкою командирів у активних зонах східної лінії фронту, від Куп’янська до Бахмута. Вони сказали, що їхні солдати мали норму снарядів і намагалися відбивати атаки ворога з недостатньою кількістю артилерійських боєприпасів.

У них також критично бракує ракет протиповітряної оборони, не лише для висококласних систем Patriot, які захищають міста, але й для тактичних авіаційних систем. Це дало російським винищувачам-бомбардувальникам можливість скинути тисячі смертоносних авіаплануючих бомб на українські позиції, зрівнявши оборону з землею, чого російські військово-повітряні сили не могли зробити раніше.

Із січня Кремль захопив 360 квадратних кілометрів української території. З кінця грудня українське командування скаржиться на гостру нестачу боєприпасів. До лютого командири артилерійських підрозділів у кількох регіонах заявили, що мають менше 10% необхідного запасу.

Ніде немає такої потреби в припасах, як у Часовому Яру. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що вище військове керівництво Росії дало наказ своїм солдатам захопити місто до 9 травня.

Щоб досягти цієї мети, Росія щодня обстрілює українські війська, які не мають можливості для контратаки, з безпілотників і плануючих бомб.

"Час важливий. Вони просто знищили наші позиції масованими ударами. Зараз ці позиції постійно обстрілюють артилерією, тому їх неможливо відбити. Тепер нам нема чим відповісти ворогу", – зазначив командир батальйону 92-ї бригади в районі Часового Яру Юрій Федоренко.

Воїни досягли надзвичайного рівня виснаження. Федоренко визнав, що росіяни неухильно просуваються. Під час інтерв’ю російські війська перебували лише за 500 метрів від міста. Він сказав, що солдатів, які загинули, захищаючи втрачену землю, можна було б врятувати, якби допомогу США було схвалено раніше.

"Наші втрати можна було б звести до мінімуму, і ми б не втратили території, які потім доведеться відвойовувати", - сказав командир.

Росія набрала обертів невдовзі після того, як у лютому отримала контроль над Авдіївкою. Відразу московські війська намагалися зміцнити свій тактичний успіх і далі просуватися до більших, стратегічно важливих міст - Костянтинівки, Слов’янська та Дружківки - які разом утворюють фортечний вал головної оборони України Донецької області. Перемога в Часовому Яру, довоєнне населення якого налічувало 12 000 осіб, наблизила б Росію до прориву цієї барикади.

"Якщо росіянам вдасться взяти Часів Яр, вони будуть лише приблизно за 5-7 кілометрів від найпівденнішої ланки цього ланцюга. Тоді ми потрапляємо на територію, де росіяни можуть досягти дійсно значних оперативних успіхів і підривають здатність України захищати решту Донбасу", - сказав Джордж Баррос, аналітик Інституту вивчення війни.

Постачання нових боєзапасів дасть українським силам прикриття та допоможе їм відкинути ворога. Але Росія й надалі матиме перевагу як у живій силі, так і в боєприпасах. Російська армія має можливість залучати від 20 000 до 30 000 нових солдатів на місяць, і вона має перевагу в артилерії приблизно 6:1.

Досі така реальність виключала будь-який потенціал для українського контрнаступу.

"У російських бійців немає відчуття, що вони зараз втратять якийсь критично важливий підрозділ бронетехніки або військовий підрозділ, для якого у них більше не буде нового підкріплення. Їх це не хвилює. Це їхня перевага", - сказав Тарасенко.

Часів Яр - яка там ситуація зараз

Окупанти не полишають спроб захопити Часів Яр. Місто їм потрібне для подальшого наступу на Краматорськ, Слов'янськ і Костянтинівку.

Однак місто продовжує залишатись під контролем Збройних сил України, попри те, що війська РФ прагнуть захопити його до 9 травня.

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