Генеральний секретар Альянсу наголосив, що для справедливого і міцного миру треба забезпечувати Україною підтримкою, бо це єдиний спосіб, аби звільнити окуповані території.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що немає жодних ознак, що президент Російської Федерації Володимир Путін хоче миру або переговорів про припинення розпочатої ним війни проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на брифінгу на початку засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу, яке відбувається 15-16 червня у Брюсселі.

"Ми не бачимо якихось ознак від президента Путіна і Росії, що вони в дійсності готуються до миру або будь-яких справжніх переговорів. У той же час, чим більше землі Україна здатна відвоювати під час контрнаступу, тим сильнішою буде її позиція за столом переговорів", - сказав Столтенберг.

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"Ми також знаємо, що чим більш успішним буде український контрнаступ, тим більш імовірно, що на певній стадії президент Путін усвідомить, що він не може виграти цю війну на полі бою і що він буде змушений сісти (за стіл переговорів)", - сказав Столтенберг.

При цьому, генеральний секретар Альянсу наголосив, що для справедливого і міцного миру треба забезпечувати Україною підтримкою, бо це єдиний спосіб, аби звільнити окуповані території і надіслати чіткий сигнал Москві, що російські війська не зможуть виграти на полі бою.

Україна і НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Столтенберг відзначає, що ще зарано говорити, чи стане великий контрнаступ України поворотним моментом у війні, яку розпочала Росія.

За даними CNN, Байден та його адміністрація наполягають на вступі України до НАТО.

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