Питання про членство України стане одним з найгарячіших на майбутньому саміті НАТО.

Президент США Джо Байден та його команда перебувають у розпалі важливої розмови з іншими членами НАТО про те, як і коли Україна може приєднатися до Альянсу.

Питання про членство України в НАТО є одним з декількох питань, які лідери обговорюватимуть на зустрічі в литовській столиці Вільнюсі в середині липня, повідомляє CNN. Як повідомляється, також обговорюватимуться нові зобов'язання щодо витрат на оборону і новий наступник генерального секретаря Йєнса Столтенберга, який планує покинути свій пост восени.

"Тим не менш, саме питання про членство України стане однією з найгарячіших точок для групи, якій вдалося зберегти дивовижну єдність в умовах неспровокованого вторгнення Росії", - повідомляє видання.

Як повідомляється, деякі союзники, особливо в Східній Європі, виступають за більш конкретний шлях приєднання Києва до НАТО після закінчення війни.

За даними СNN, Байден і члени його адміністрації прихильні нинішній позиції Альянсу, в якій говориться, що Україна в кінцевому підсумку приєднається до НАТО.

Співпраця України з НАТО

За даними NYT, на саміті НАТО Україні можуть запропонувати ізраїльську модель безпеки. Метою такого рішення, за даними видання, є необхідність переконати Путіна, що потік зброї в Укаїну і навчання військових ЗСУ не припиниться.

Тим часом чинний генсек НАТО Йєнс Столтенберг наполягає, що двері Альянсу відкриті для України. За його словами, саміт Альянсу в липні підтвердить, що майбутнє України з НАТО.

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