На початку вторгнення російський флот стояв біля Одеси, сьогодні він утік на Кубань.

На тлі повільних темпів контрнаступу на суходолі Україна змогла досягнути значно вагоміших успіхів на морі, які для громадськості здебільшого залишилися непоміченими. Про це пише британське видання The Guardian, аналізуючи удари по російських об’єктах в окупованому Криму.

"Україна повернула собі Чорне море принаймні частково, перетворивши його на заборонену зону для російських військових кораблів, – це велике досягнення, враховуючи, що Україна має лише жменьку старих літаків та взагалі не має значущого військово-морського флоту", – пише видання.

Як свідчать супутникові дані, Росія була змушена вивести з окупованого Севастополя два фрегати, три ударні підводні човни, п'ять великих десантних кораблів, патрульний катер і малі ракетні кораблі. Їх перекинули на схід до безпечнішої російської гавані Новоросійськ. Група інших човнів вирушила із Севастополя до Феодосії, порту на східному березі Криму.

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Цього тижня, заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що Чорноморський флот Росії зазнав "функціональної поразки". "Він був змушений розійтися по портах, звідки він не може вплинути на Україну", – сказав Хіппі, наголосивши, що звільнення від росіян українських морських вод було "не менш важливим", ніж контрнаступ минулого року в Харківській області.

За словами колишнього міністра оборони України Олексія Резнікова, ключову роль у поверненні Чорного моря зіграли безпілотники – літальні та морські. Андрій Загороднюк, який обіймав посаду міністра оборони України у 2019-20 роках, заявив, що Київ став піонером "нової форми війни". Зграї морських дронів вартістю від 10 000 до 100 000 доларів атакували російські кораблі вартістю в сотні мільйонів доларів.

"Це надзвичайно асиметричний спосіб боротьби з ворожими човнами. Це стосується вартості та часу. Новий корабель швидко не збудуєш. Це величезні платформи", – сказав він.

Навесні-влітку 2022 року Україна дала відсіч окупантам в північно-західній частині Чорного моря, потопивши ракетний крейсер "Москва", та вигнавши росіян зі стратегічно важливого острова Зміїний. Важливу роль тут зіграли протикорабельні ракети – українські "Нептуни" та американські "Гарпуни", а також вже згадані безпілотники.

Останні місяці продемонстрували подальший рух українського морського контрнаступу. У вересні цього року український спецназ захопив "Вишки Бойка", а надані Британією ракети Storm Shadow почали паралельно завдавати ударів по російських об’єктах в Криму – ЗРК С-400, севастопольській верфі, штабу Чорноморського флоту.

Ці окремі удари мали драматичні наслідки для росіян та змусили їх "втекти" – перегнати до Новоросійська значну частину флоту. Щоправда українські чиновники поки що більш обережні. Речник ВМС України Дмитро Плетенчук заявив, що Київ досяг "технічного нокдауну", але списувати Росію з рахунків ще зарано.

"Тим не менш, зараз Україна відносно вільно маневрує в Чорному морі", – констатує The Guardian, згадуючи висадки українських спецпризначенців у Криму.

Зараз українські спостерігачі мріють про новий Паризький договір – угоду 1856 року, яка завершила Кримську війну. Договір забороняв Росії розміщувати військовий флот у Севастополі. "Ця війна має закінчитися так само, щоб Чорноморський флот був потоплений, а Росії міжнародне право заборонило будувати новий", – сказав Загороднюк.

Висадка спецпризначенців у Криму

Як писав УНІАН, днями тимчасово окупований росіянами Крим знову опинився у центрі уваги після того, як на його узбережжі висадилися бійці Головного управління розвідки Міноборони України.

Представник ГУР МО Андрій Юсов в коментарі журналістам розповів про жорстокий бій, в якому були втрати і серед наших спецпризначенців, "але вони не співмірні з російськими".

Також було опубліковано відео цієї операції, але фактичні подробиці і мета не розкриваються.

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