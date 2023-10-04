За словами Зеленського, ППО важлива не тільки для контрнаступу, а й для захисту населення

Президент України Володимир Зеленський заявив, що боєприпасів і засобів ППО для українського наступу бракує.

"Наш контрнаступ триває, крок за кроком ми робимо все, щоб дати відсіч ворогові. Труднощі в тому, що є мінні поля, не вистачає снарядів і засобів ППО. ППО важлива не тільки для контрнаступу, але і для захисту населення", - заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі Sky TG24.

"Зима - це ще один виклик для нашого населення і українських військових. Ми повинні пройти його, не втрачаючи ініціативи на полі бою", - додав він.

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При цьому Зеленський запевнив, що контрнаступ триває.

"Це найважливіша війна в західному світі. Давайте зробимо все, щоб ця війна стала останньою не тільки в Україні, а й у всьому світі", - заявив Зеленський.

Він додав, що для України важлива підтримка Італії, Європи і всього світу.

"Нам вдалося захистити свою землю і не дозволити Росії окупувати нашу країну. Всім хотілося б бачити швидкі результати на полі бою, але це масштабна війна, яка йде вже два роки. Ми втомилися, але ми мотивовані. Ми зробимо все, щоб перемогти нашого ворога, наш контрнаступ триває. Ми робимо все, щоб дати відсіч ворогові", - заявив Зеленський.

Війна в Україні - останні новини

Сили оборони України продовжують наступальну операцію в Запорізькій області та змогли просунутися біля Роботино на відстань від 100 до 600 метрів. Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

Втрати Росії в Україні відчутно зросли - на Таврійському напрямку за добу противник втратив понад 250 осіб.

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