'Нерозумне рішення': Захід занепокоївся ударом України по ядерній РЛС Росії, - The Telegraph

Аналітики та експерти вагаються в оцінкі ефективності та стратегічної важливості такого рішення.

Удар українського безпілотника по російській радіолокаційній станції (РЛС), яка може стежити за ядерними ракетами, викликав тривогу на Заході.

Як пише The Telegraph, 23 травня Київ вдарив по радіолокаційній станції "Армавір" у прикордонному Краснодарському краї, пошкодивши найсучасніший об’єкт, який забезпечує звичайну протиповітряну оборону, а також є частиною системи ядерного попередження.

Українські чиновники підтвердили в суботу, що їхні війська завдали удару, заявивши, що об'єкт контролює повітряний простір над країною та окупованим Кримом. Радіолокаційна станція здатна відслідковувати ракети великої дальності ATACMS, доставлені США в Україну на початку цього року.

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Старший науковий співробітник Центру досліджень безпеки при ETH Zurich Мауро Гіллі сказав, що удар безпілотника був тактичним успіхом, оскільки він змусить Росію передислокувати системи протиповітряної оборони, а також поставив маркер того, що російські військові об’єкти не є недоторканними.

"Ми можемо обговорювати ефективність і заслуги, але логіка стратегічно є", - сказав він.

Інші західні аналітики сказали, що Україна повинна уникати ударів по ядерній інфраструктурі Росії.

"Нерозумне рішення з боку України", - сказав Ханс Крістенсен, експерт з ядерного арсеналу Федерації американських вчених.

Норвезький військовий аналітик Торд Аре Іверсен сказав, що завдати удару по частині російської системи ядерного попередження було "не дуже гарною ідеєю... особливо під час напруги".

"Це в інтересах усіх, щоб російська система попередження про балістичні ракети працювала добре", - сказав він.

Кремль розглядає свої ядерні військові об’єкти як престижні проекти, а завдання ударів по ним вважається особливою провокацією. Одну з найсучасніших радіолокаційних систем Росії Кремль розгорнув уздовж російського кордону - 10 установок класу "Воронеж". Кожен має радіус дії близько 6500 км і може відстежувати 500 об’єктів одночасно.

Росія ще не прокоментувала атаку, але вона відповідає моделі посилених ударів українських безпілотників цього року по цілям у глибині Росії, включаючи нафтопереробні заводи та транспортні вузли. Удар було завдано незабаром після того, як Москва почала тактичні ракетно-ядерні навчання в своєму Південному військовому окрузі.

"Україні та її союзникам по НАТО все ще потрібно бути обережними, оскільки деякі офіційні особи США та деякі європейські союзники України вважатимуть удар по РЛС необачним", - сказав Фабіан Гоффманн, докторант ракетних технологій в Університеті Осло.

"У мене є деякі занепокоєння щодо того, наскільки політично мудрим було це рішення, оскільки воно може мати негативні наслідки для України в подальшому з точки зору цільових обмежень", - сказав він.

Удар по російській РЛС: що відомо

Ще 23 травня з'явилася інформація про атаку безпілотних літальних апаратів по РЛС, що розташована біля російського Армавіра. Згодом в мережі опублікували фото та відео.

Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснював, що основним завданням таких станцій є фіксація пусків балістичних ракет з ядерними боєголовками.

За даними російських ЗМІ, було уражено антенне полотно Армавірського радіолокаційного вузла станції Високої заводської готовності. Через це росіяни залишилися без суцільного радіолокаційного поля.

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