Окупанти не коментували цю атаку.

З'явилися супутникові знімки, зроблені після атаки БПЛА на російську загоризонтну радіолокаційну станцію великої дальності "Воронеж-ДМ".

Фото публікує Радіо Свобода. Згідно з ним, станція, що забезпечує протиповітряну оборону окупованого Криму, значно пошкоджена. Зокрема, під ударом опинилися будівлі, в яких розміщені радари.

Ця РЛС є частиною російської системи раннього попередження про ядерні балістичні ракети. За даними блогу The War Zone, її могли атакувати через здатність відстежувати американські ракети дальнього радіусу дії ATACMS.

Відео дня

Удар по російській РЛС: що відомо

Ще 23 травня з'явилася інформація про атаку безпілотних літальних апаратів по РЛС, що розташована біля російського Армавіра. Згодом в мережі опублікували фото та відео.

Український військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснював, що основним завданням таких станцій є фіксація пусків балістичних ракет з ядерними боєголовками.

За даними російських ЗМІ, було уражено антенне полотно Армавірського радіолокаційного вузла станції Високої заводської готовності. Через це росіяни залишилися без суцільного радіолокаційного поля.

Вас також можуть зацікавити новини: