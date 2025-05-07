З вечора 6 травня РФ випустила по Україні 187 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.

Росія випустила по Україні в ніч на 7 травня 187 дронів, також окупанти атакували Україну п'ятьма балістичними ракетами.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Сьогодні була нетипова атака, тому що кілька хвиль атаки відбулося", - сказав він.

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За його словами, за попередньою інформацією, з вечора 6 травня РФ випустила по Україні 187 ударних дронів та безпілотників-імітаторів.

З них, як заявив речник, сили ППО знищили 81 дрон, ще 64 безпілотники локаційно втрачено.

"Інформація може уточнюватися, плюс-мінус 1-2 дрони можуть бути в підсумку змінені", - додав Ігнат.

Також він розповів, що цієї ночі росіяни запустили по Україні п'ять балістичних ракет.

"Сьогодні застосовувалося також п'ять балістичних ракет "Іскандер-М" або KN23. Це вже фахівці, хто буде досліджувати уламки, скажуть пізніше, якого типу це були ракети. Дві балістики сьогодні було збито протиповітряною обороною, що теж є результатом. Хотілося б більше збивати, але ворог атакує з різних напрямків, не всюди у нас є системи, здатні перехоплювати балістичні ракети", - зауважив Ігнат.

Що відомо щодо останньої масованої атаки Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що за ніч окупанти випустили по території України 4 балістичні ракети та 142 дрони.

Зеленський зазначив, що двічі під ударами був Київ. "Спершу балістика, на ранок - дрони. Зараз усі служби на місцях, допомагають людям. Станом на цей час відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей. На жаль, є загиблі - жінка та її син", - нагадав президент.

Крім того, з вечора "було багато ударів по Запоріжжю, Донеччині, Житомирщині, Херсонщині, Дніпровщині", всюди спрацювали рятувальники.

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