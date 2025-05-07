Про постраждалих не повідомлялося.

У ніч на середу, 7 травня, в Києві пролунали гучні вибухи. Незадовго до цього в столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Оновлено о 01:50: За уточненими даними, пожежа почалася у складських приміщеннях, площа займання - близько 300 кв м. На місці працюють екстрені служби.

Оновлено о 01:25: Кличко пише про виклик бригади медиків у Соломʼянський район.

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Оновлено о 01:20: Падіння уламків спричинило займання в Соломʼянському районі, повідомляють у КМВА. Людей закликають не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Оновлено о 01:06: Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що у місті працюють сили протиповітряної оборони:

"Небезпека балістики. Перебувайте в укриттях!".

О 00:59 Командування Повітряних сил ЗСУ попередило про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Вже за дві хвилини військові зафіксували ціль на Київ.

Російські атаки на Україну

Нагадаємо, вчора ввечері Росія завдала балістичного ракетного удару по передмістю Сум. Атака призвела до загибелі трьох людей: молодої жінки, хлопчика та чоловіка, які померли в лікарні від отриманих поранень.

У відповідь на трагедію Сумська міська рада оголосила 7 та 8 травня Днями жалоби. У ці дні державні прапори на адміністративних будівлях будуть приспущені, а розважальні заходи скасовані.

Вже вночі під масованим дроновим нальотом опинилося Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждали четверо людей - одного з них рятувальники діставали з-під завалів будинку.

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