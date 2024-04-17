Українські військові визнають, що цього літа неминучі нові втрати, питання тільки в тому, наскільки серйозними вони будуть.

Якщо ситуація на фронті не зміниться найближчим часом, то Україна в її теперішньому вигляді може залишитися в минулому, пише Politico, і справа не тільки в тому, що в українських сил закінчуються боєприпаси. Затримки Заходу з відправкою допомоги означають, що країні загрожує небезпечна нестача того, що ще складніше забезпечити, ніж снаряди, - бойового духу, необхідного для перемоги.

Українські військові в приватному порядку визнають, що цього літа неминучі нові втрати. Питання тільки в тому, наскільки серйозними вони будуть. Адже Володимир Путін, мабуть, ніколи не був так близький до своєї мети, зазначає видання.

Як вказує POLITICO, для війни такого значення масштаб дій західних лідерів з надання допомоги Києву далеко не відповідає їхній стрімкій риториці. І все більше схоже на те, що ставка Путіна на те, що він зможе придушити український опір і підтримку Заходу, може окупитися.

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"Без серйозних змін у постачанні сучасної західної зброї та грошових коштів Україна не зможе звільнити території, які зараз утримують путінські сили. Це дасть Путіну можливість тероризувати країну в майбутні місяці або роки. Навіть якщо Росія не зможе знищити Україну, часткова перемога залишить надії Києва на вступ до ЄС і НАТО в підвішеному стані".

При цьому наслідки такого результату будуть серйозними для світу. Путін претендуватиме на перемогу всередині країни, і, натхнений слабкістю Заходу, він може активізувати свої ширші імперські амбіції за кордоном. Литва, Латвія та Естонія особливо побоюються, що вони стануть наступними в його розстрільному списку.

Україна намагається знайти спосіб не відступати

На недавніх зустрічах з POLITICO політичні лідери України визнали, що суспільний настрій падає, і хоча всі вони намагалися зберігати оптимізм, розчарування щодо Заходу проглядало в кожній розмові.

Однак настрої у вищих чинах військових ще більш похмурі.

Кілька високопоставлених офіцерів, які розмовляли з POLITICO на умовах анонімності, намалювали похмурий прогноз того, що лінія фронту може обвалитися цього літа, коли Росія почне очікуваний наступ. Можливо, що ще гірше, вони висловили побоювання, що власна рішучість України може бути ослаблена, оскільки моральний дух у збройних силах буде підірвано відчайдушною нестачею припасів.

Країна стикається з екзистенціальною кризою - Путін буквально хоче стерти її з карти - і, тим не менш, ідея мобілізації не має достатньої суспільної підтримки.

"Ось у чому заковика. Захід не зміг запропонувати те, що необхідно, а це, своєю чергою, підриває бажання України робити те, що необхідно".

При цьому Захід занадто сильно довіряє санкціям, вважаючи, що вони змусять Росію підкоритися. Також були надії, що росіяни нападуть на Путіна через цифри про втрати, або що його може бути повалено в результаті кремлівського перевороту. Натомість російська економіка залишилася стійкою, а Путін зміцнив свою владу.

"Це правда, що перед початком вторгнення у 2022 році російського лідера, можливо, ввели в оману його невмілі начальники розвідки, вважаючи, що коротка війна принесе швидку перемогу. Але Путін може дозволити собі чекати. Минулого місяця він призначив собі ще один шестирічний термін на посаді президента. Він може змиритися з безвихідною ситуацією: якщо Україна застрягне між перемогою і поразкою, далеко від НАТО і ЄС, це все одно буде перемогою", - вважає видання.

Війна в Україні - думки

Як писало WSJ, війна в Україні зараз переживає критичний момент і найближчі місяці можуть рішуче змінити хід протистояння на користь Росії. Якщо Україна зможе втриматися цей рік і поповнити свої сили, вона може спробувати контратакувати. Але з огляду на невизначеність майбутнього американської допомоги, і те, що європейські країни не в змозі значно збільшити допомогу швидкими темпами, перспективи України повернути війну на свою користь тьмяніють.

Як зазначало The New York Times, перед Україною постали три критичні виклики: нестача боєприпасів, нестача добре підготовлених військ і скорочення протиповітряної оборони. Зараз, коли Росія посилює свої атаки, кожна окрема проблема посилює вплив інших вразливих місць і збільшує ризик того, що російські війська прорвуть українську оборону.

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