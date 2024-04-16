Загострення одного з ключових викликів впливає на обороноздатність країни.

Ситуація на східному фронті "значно погіршилися за останні дні". Українські воєначальники говорять про це публічно. Як йдеться у матеріалі The New York Times, окупанти докладали всіх зусиль, щоб використати свою перевагу в живій силі та боєприпасах.

"Попри значні втрати, противник нарощує зусилля, використовуючи нові підрозділи на бронетехніці, завдяки чому періодично досягає тактичних здобутків", – зазначив головком ЗСУ Олександр Сирський.

Водночас Міністерство енергетики України закликало мільйони цивільних зарядити свої акумулятори, вивести генератори зі сховищ і "бути готовими до будь-якого сценарію". Українські електростанції під загрозою ударів РФ.

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На тлі критичної недостачі боєприпасів командири змушені приймати важкий вибір щодо того, де розгорнути обмежені ресурси. Ще до припинення американської допомоги серед українських командирів і військових аналітиків існувала думка, що третій рік війни буде надзвичайно складним.

Президент Володимир Зеленський знову попередив у понеділок увечері, що затримки американської допомоги поглиблюють виклики на фронті. Він також сказав, що Кремль готується до якогось великого наступу наприкінці весни або на початку літа.

Перед Україною постали три критичні виклики: нестача боєприпасів, нестача добре підготовлених військ і скорочення протиповітряної оборони. Зараз, коли Росія посилює свої атаки, кожна окрема проблема посилює вплив інших вразливих місць і збільшує ризик того, що російські війська прорвуть українську оборону.

Снарядний голод

Під час свідчень перед Конгресом минулого тижня генерал Крістофер Г. Каволі, головний американський військовий командир у Європі, надав відверту оцінку жахливої ​​нестачі боєприпасів в Україні.

"Якщо одна сторона може стріляти, а інша не може стріляти у відповідь, програє сторона, яка не може стріляти у відповідь", - сказав Каволі.

За його словами, Америка надала Україні основну частину артилерійських боєприпасів, і Росія незабаром зможе випустити 10 снарядів на кожен український снаряд.

"Якщо ми не продовжимо підтримувати Україну, Україна може програти", - заявив він, закликаючи законодавців затвердити новий пакет допомоги.

Ракети та снаряли є головними інструментами війни. Хоча дрони значно змінили поле бою, їхня ефетивність дещо обмежена.

"Безпілотники можуть ефективно знищувати військову техніку, танки. Але ви не можете знищити оборонні рубежі безпілотниками", – сказав Віктор Назаров, радник екс-головкома Валерія Залужного.

Коли ворог має перевагу в снарядах п'ять до одного, він може атакувати. Коли перевага сягає 10 до одного, окупанти можуть досягти успіху, сказав Назаров.

Після падіння Авдіївки на початку цього року Росія захопила лише невеликі клаптики землі дорогою ціною, не досягнувши серйозного оперативного прориву. Але після поповнення свого арсеналу за допомогою Північної Кореї та Ірану Росія використовує період теплої сухої погоди, щоб розпочати атаки з десятками танків і бойових машин.

Сирський сказав, що Росія намагається скористатися моментом для досягнення оперативного прориву вздовж кількох основних напрямків, створюючи найбільшу безпосередню загрозу для міста Часів Яр. Сильно укріплене місто на вершині пагорба захищає агломерацію деяких найбільших міст Донбасу, включно з базою східного командування в Краматорську.

Українські командири сподіваються, що кілька ініціатив європейських союзників щодо забезпечення сотень тисяч артилерійських снарядів незабаром почнуть полегшувати їхю боротьбу.

До того часу тягар ляже на піхоту. Перевага Росії в артилерії означає, що гине більше українських солдатів. Це посилює ще одну велику вразливість - чисельність військ.

Мобілізація

Минулого тижня командувач українськими силами на сході генерал Юрій Содоль окреслив похмуру картину щодо чисельності української армії. Солдатам піхоти доводиться утримувати свої позиції без особливої ​​підтримки артилерії.

Група із восьми-десяти солдатів зазвичай має завдання захищати 100 метрів фронту, але Україна не завжди може виставити повну групу.

"Якщо буде лише два солдати, то вони можуть захищати 20 метрів фронту. Одразу виникає питання: хто захищатиме решту 80 метрів?", - сказав Содоль.

Парламент нещодавно прийняв закони щодо мобілізації, але процес тривав кілька місяців. Щоб задовольнити негайні потреби, українське командування повідомило, що відправить на бойові позиції "тисячі" солдатів, які зараз знаходяться в тилу. Але це створює іншу проблему: забезпечити належну підготовку цих солдатів.

Сирський заявив, що якість підготовки є "серйозною проблемою". Генштаб працює над тим, щоб ветерани бойових дій брали більш активну участь у цьому процесі, щоб покращити ситуацію.

Але ніякі тренування не можуть захистити від потужних плануючих бомб, які Росія використовує, щоб знищити українські укріплення. Українці кажуть, що їм терміново потрібна допомога західних союзників, щоб допомогти остаточно закрити небо.

Протиповітряна оборона

"Якщо говорити про повітряну війну, то її треба розділити на дві частини. Перша частина - наша протиповітряна і протиракетна оборона від російських ракетних атак по всій території нашої країни. Друга частина - як виглядає війна в повітрі на передовій", - пояснив Назаров.

На обох фронтах Україна бореться. Інститут вивчення війни в спеціальному звіті про повітряну кампанію зазначив, що командири зіткнулися з важким вибором щодо того, як розгорнути протиповітряну оборону. Системи, які можуть перехоплювати російські ракети, спрямовані на українські міста та інфраструктуру, потрібні, щоб стримувати російські бомбардувальники в ФАБами.

"Росіяни користуються відведенням цих систем протиповітряної оборони з лінії фронту, щоб досягти повільних, але постійних успіхів на землі", - заявили в інституті.

Деградація української протиповітряної оборони також дозволила Росії досягти більшого успіху в націленні на критичну інфраструктуру. Це може мати "каскадний вплив" на здатність України нарощувати власне виробництво зброї.

Зеленський заявив , що в Україні працює близько 500 підприємств оборонної промисловості, на яких працюють майже 300 тисяч людей, які виробляють снаряди, міномети, бронетехніку, протитанкову зброю, системи радіоелектронної боротьби, безпілотники та інші боєприпаси. Але заводам потрібна електроенергія.

"Україна намагалася протистояти російській загрозі, атакуючи російські аеродроми та критично важливу інфраструктуру в серії ударів безпілотників, але офіційні особи в Києві не плекають ілюзій: без складних західних систем протиповітряної оборони вони в біді", - пише видання.

Київ сподівається, що українські пілоти, які зараз навчаються на винищувачах F-16, літатимуть у небі над Україною до літа. Але враховуючи, що американська допомога все ще під сумнівом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доклав повних зусиль, щоб отримати батареї протиповітряної оборони Patriot , які зараз простоюють у Європі.

Оцінка ресурсів ЗСУ та окупантів

Раніше Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал армії США Крістофер Каволі заявив, що російська армія зараз на 15% більша, ніж на той момент, коли вона напала на Україну. "За останній рік Росія збільшила чисельність своїх військ на передовій із 360 000 до 470 000", - сказав він.

Цей процес пояснюється зниженням призовного віку з 30 до 27 років у РФ, акцентував генерал. За словами Каволі, такими темпами вже найближчими роками Москва зможе збільшити кількість призовників на 2 мільйони.

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