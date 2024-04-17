Затримки допомоги від США перешкоджають здатності ЗСУ адаптуватися до еволюції ударних комплексів противника.

Постійні затримки допомоги від США обмежують здатність українських військ проводити ефективні оборонні операції. Це надає окупаційній армії гнучкість у проведенні наступальних операцій.

Як повідомляє ISW, ця динаміка може призвести до оперативно значущих успіхів у ворога в майбутньому. Водночас аналітики зазначають, що РФ та Україна беруть участь у постійній гонці інновацій та адаптації у сфері протиповітряної оборони, в якій Москва продовжує коригувати час, масштаби, склад і цілі своїх ударів, намагаючись проникнути в систему повітряного щита Києва.

Експерти пояснюють, що значні затримки у наданні військової допомоги з боку США вже призвели до дефіциту запасів зенітно-ракетних комплексів України і перешкоджають її здатності адаптуватися до еволюції ударних комплексів противника.

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При цьому обмежена кількість систем ППО та перехоплювачів змушує Україну приймати складні рішення щодо розподілу захисту між тиловими та фронтовими районами, залишаючи фронтові війська значною мірою вразливими до російських повітряних атак.

Як наголошують в ISW, Штати можуть швидко надати Україні системи протиповітряної оборони в обсязі, необхідному для значного покращення спроможностей.

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Politico писав, що успіх російських окупаційних військ у Часовому Яру поставить під загрозу безпеку решти міст у Донецькій області.

"Якщо російським окупантам вдасться захопити це місто, вони матимуть можливість розпочати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов’янськ. Ці міста є останнім оплотом підконтрольної Україні частини Донецької області", – розповів підполковник Назар Волошин.

На думку Defense Express, РФ вважає атаку під Бахмутом трампліном для літнього наступу.

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