"Шахеди" атакували припортову інфраструктуру.

Російські окупанти в ніч на 10 лютого атакували Одеську область ударними дронами. Всього було зафіксовано три хвилі атак.

"Зафіксовано три хвилі атак. "Шахеди" тяжіли до припортової інфраструктури. Це і південь Одеської області, і сама Одеса. У першій хвилі атакована дев'ятьма безпілотниками сама Одеса та її інфраструктура. Вдалося знищити всі дев'ять "Шахедів", але уламками у припортовій інфраструктурі пошкоджено об'єкт, і одна людина постраждала", - заявила речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, далі події розвивалися стрімко. Загарбники направили безпілотників на південь області. Ціллю стала припортова інфраструктура. За попередніми даними, відомо про трьох постраждалих.

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Повітряні сили ЗСУ повідомили, що ворог запустив 31 БПЛА з Балаклави та мису Чауда, а також Курської області РФ.

Основними напрямками удару були Одещина та Харківщина.

"До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби. В результаті бойової роботи знищено 23 "шахеди" у межах Одеської та Харківської областей", - додали у відомстві.

Війна в Україні - атака дронів

Як повідомляв УНІАН, російські війська також завдали ударів дронами-камікадзе "шахед" по Харкову та Великому Бурлуку Харківської області. Ворожі "шахеди" вдарили по АЗС - внаслідок цього влучання розлилося палаюче пальне, спалахнули 14 приватних житлових будинків. Площа пожежі 3 700 квадратних метрів. Рятувальники виявили тіло загиблої людини внаслідок удару РФ по Харкову.

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