Десять дронів підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити.

Сьогодні вночі під час російської атаки півдня ворожі дрони поцілили в інфраструктуру міста. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок нічної дронової атаки на Одесу є пошкодження цивільної інфраструктури. На щастя, без загиблих та постраждалих", - розповів посадовець.

За його даними, ударом ворожого безпілотника пошкоджено недобудовану багатоповерхівку, вибито скління. Також зафіксовано пошкодження будівлі навчального закладу - пробитий дах, перекриття, вибиті вікна. Як запевняє Кіпер, пожеж через влучання не зафіксовано.

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Всі відповідні служби працюють. Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

"Підрозділи ППО результативно відпрацювали по переважній більшості ворожих цілей", - наголосив начальник ОВА.

За даними Сил оборони півдня України, понад 5 годин тривала чергова нічна дронова атака по півдню України.

Ворог спрямував БпЛА-камікадзе типу "Shahed-131/136" з акваторії Чорного моря та тимчасово окупованої Херсонщини на 3 регіони. Десять дронів підрозділам протиповітряної оборони вдалось знищити: 5 - на Одещині, 3 - на Миколаївщині, 2 - на Вінниччині.

В Миколаєві ворог знов влучив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені житлові будинки, промисловий об'єкт та спортивно-оздоровчий комплекс. Виниклу пожежу оперативно ліквідовано фахівцями ДСНС. Інформації про постраждалих не надходило.

На Вінниччині уламками збитих БпЛА спричинено пожежу на одному з інфраструктурних об'єктів. Вогонь вдалося локалізувати. Вогнеборці завершують роботи з ліквідації.

За даними Миколаївської МВА, наразі відомо, що пошкоджень зазнали понад 20 житлових будинків - приватні та багатоповерхові, офісні приміщення, приватне підприємство. Є руйнування на території комунального підприємства.

Атака дронами 8 лютого - подробиці

Нагадаємо, вночі російські окупаційні війська вчергове атакували Україну дронами. Безпілотники фіксували в кількох областях, серед яких - Одещина. Жителі Одеси повідомили, що чують потужні вибухи. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів з проханням не покидати безпечні місця до відбою.

Військові повідомляли, що російські БпЛА перебувають у Вінницький області, з Чорного моря заходили у Миколаївську область. Згодом у низці областей було оголошено відбій повітряної тривоги, але тривога тривала у Хмельницькій, Вінницькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Потім вибухи пролунали у Миколаєві. Мер міста Олександр Сєнкевич повідомив про влучання, вже біля 2:30 ранку він розповів повідомив про загоряння в приватному секторі.

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