В Одесі через падіння уламків сталося займання трансформатора одного з об'єктів критичної інфраструктури.

Вночі ворог атакував Україну десятком дронів та зенітними ракетами, стало відомо, що збиті вся дрони.

Як повідомили у Повітряних Силах України, у ніч на 28 лютого противник атакував зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої Донеччини та 10-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарськ (РФ).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони й зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 10 "шахедів" у межах Одеської та Миколаївської областей.

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У Силах оборони півдня уточнили, що вночі росіяни атакували південні регіони дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".

"10 ударних безпілотників ворог спрямував з акваторії Чорного моря на Миколаївщину й Одещину. Протягом 1,5 години підрозділи ППО в інтенсивному режимі відбивали цю атаку. Переважна більшість "шахедів" збита над морем: 1 на Миколаївщині, 9 на Одещині", - йдеться у повідомленні.

Під час маневрів дронів над промисловою зоною Одеси уламки збитого безпілотника пошкодили трансформатор одного з об'єктів критичної інфраструктури. Через це сталося замикання і загоряння. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. На щастя, люди не ушкоджені.

Нічна атака дронів

Вночі російські окупаційні війська запустили з Чорного моря в бік Одеської та Миколаївської областей безпілотні літальні апарати, потім дрони змінили курс на Одесу. Містяни повідомляли, що чують вибухи.

Згодом стало відомо, що уламки збитого безпілотного літального апарата спричинили замикання в електромережі одного з об'єктів критичної інфраструктури. У Силах оборони розповіли, що дроновий терор агресор спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136".

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