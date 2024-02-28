Військові повідомляють, що збили всі БПЛА.

В Одесі уламки збитого російського безпілотного літального апарата спричинили замикання в електромережі одного з об'єктів критичної інфраструктури.

"Нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136", - повідомляють Сили оборони півдня України у своєму офіційном Telegram-каналі.

Як зазначають військові, внаслідок замикання виникла пожежа, її вдалося оперативно ліквідувати. Від вогню ніхто не постраждав. Більше деталей обіцяють розповісти у ранковому зведенні Повітряних сил Збройних сил України.

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Що відомо про нічну атаку на Одесу:

Як повідомляв УНІАН, цієї ночі російські окупаційні війська запустили з Чорного моря в бік Одеської та Миколаївської областей безпілотні літальні апарати, згодом дрони змінили курс на Одесу.

У місті пролунали гучні вибухи, обласна військова адміністрація повідомляла про роботу української протиповітряної оборони.

Близько 23:10 Командування Повітряних сил Збройних сил оголосило про відбій загрози ударних безпілотників для всіх областей України.

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