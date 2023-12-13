На щастя, КМВА зазначає, що загиблих внаслідок ворожої атаки нема.

В ніч на 13 грудня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Сили ППО збили 10 ворожих ракет.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, внаслідок роботи ППО щодо збиття повітряних цілей у столиці загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків.

Голосіївський район:

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падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.

Дарницький район:

загорання приватного будинку на площі 400 м2.

Деснянський район:

загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку.

Проведено евакуацію мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.

ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.

Дніпровський район:

вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.

загорання приватного житлового будинку на площі 2 м2.

падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.

падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі - аварійні бригади працюють на місці.

Як зазначають в КМДА, інформації стосовно загиблих немає. Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Найстаршій - 80 років, наймолодшій - 5 рочків. Усім надана медична допомога.

За даними мера Києва Віталія Кличка, в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям.

Нічна атака на Київ

Як повідомляв УНІАН, у Києві пролунали потужні вибухи. Згодом в столиці та області було оголошено повітряну тривогу. Росія атакувала балістикою.

Повітряні сили зазначили, що рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.

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