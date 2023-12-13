В ніч на 13 грудня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Сили ППО збили 10 ворожих ракет.
Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, внаслідок роботи ППО щодо збиття повітряних цілей у столиці загалом зафіксовано біля десятка випадків падіння уламків.
Голосіївський район:
- падіння уламків на проїжджу частину дороги без послідуючого горіння.
Дарницький район:
- загорання приватного будинку на площі 400 м2.
Деснянський район:
- загорання на 7 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку та 8 авто в дворі будинку.
Проведено евакуацію мешканців. Врятовано 17 людей, з них 7 дітей. На місці працює Червоний Хрест, залучено автобус Київпастрансу для обігріву людей, надається допомога психологічною службою. Постраждалим надана медична допомога.
- ще на двох інших локаціях району, на відкритій території були виявлені палаючі уламки ракет.
Дніпровський район:
- вибуховою хвилею вибило вікна в двох житлових будинках.
- загорання приватного житлового будинку на площі 2 м2.
- падіння уламків ракети ще на 3 приватні житлові будинки без загорання. Сталося часткове руйнування будинків та допоміжних споруд.
- падіння уламків ракети на проїжджу частину, пошкодження водопровідної мережі - аварійні бригади працюють на місці.
Як зазначають в КМДА, інформації стосовно загиблих немає. Станом на 06:00 зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей. Найстаршій - 80 років, наймолодшій - 5 рочків. Усім надана медична допомога.
За даними мера Києва Віталія Кличка, в результаті нічної атаки ворога постраждали 53 людини. 20 із них, в тому числі двох дітей госпіталізували. 33 постраждалим медики надали допомогу на місці. Зокрема, й 6 дітям.
Нічна атака на Київ
Як повідомляв УНІАН, у Києві пролунали потужні вибухи. Згодом в столиці та області було оголошено повітряну тривогу. Росія атакувала балістикою.
Повітряні сили зазначили, що рівно о 03.00 13 грудня 2023 року противник завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил. Тип ракет, може бути встановлено лише після вивчення уламків відповідними службами.