Всього військові зафіксували 31 ворожу ціль.

Російські окупанти у ніч на 16 грудня запустили по Україні 31 ударний БПЛА Shahed-136/131. В результаті бойової роботи знищено 30 "шахедів"

"У ніч на 16 листопада 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу Shahed за трьома напрямками – Приморсько-Ахтарськ, Сеща, Курськ-РФ. Всього в ударі був застосований 31 ударний БПЛА Shahed-136/131, які окупанти направили в різні регіони України", - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувачі, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних сил оборони України

Відео дня

"В результаті бойової роботи знищено 30 "шахедів" в межах Дніпропетровської, Київської, Вінницької, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Черкаської, Херсонської, Запорізької, Миколаївської та Хмельницької областей", - підсумували військові.

Нічна атака на Україні - головні новини

У ніч на 16 грудня російські окупанти знову атакували сплячі міста України. Після оголошення повітряної тривоги в ряді областей і в передмісті Києва пролунали вибухи.

За словами начальника КМВА Сергія Попко, загарбники повернулися до тактики травня 2023 року. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі.

Вас також можуть зацікавити новини: