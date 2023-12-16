Сергій Попко зазначив, що під час атаки росіяни використовували ударні безпілотники і крилаті ракети.

Російські окупанти вшосте з початку місяця місяць атакували Київ. Сили протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі.

За словами начальника КМВА Сергія попка, загарбники повернулися до тактики зразка травня 2023 року.

"Судячи з застосованого озброєння, ворог ніби повернувся до тактики зразка травня 2023 року. Тоді рашисти постійно міняли, комбінували, чергували види і типи засобів повітряного ураження. Такий же сценарій кияни відчули в першій половині грудня", - йдеться у повідомленні Київської міської військової адміністрації в Telegram-каналі.

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Зазначається, що під час атаки росіяни використовували ударні безпілотники, крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, "Іскандери", "Кинджали".

"БпЛА атакували групами, хвилями і за різними напрямками. Силами і засобами протиповітряної оборони всі ворожі цілі були знищені", - підсумував чиновник.

Нічна атака на Україну вночі 16 грудня - головні новини

У ніч на 16 грудня російські окупанти знову атакували сплячі міста України. Після оголошення повітряної тривоги в ряді областей через атаку "шахедів" у передмісті Києва прогриміли вибухи.

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