Пуски дронів-убивць відбулися з району Приморсько-Ахтарськ.

В ніч на п'ятницю, 15 грудня, російські окупанти знову атакували Україну дронами-камікадзе типу Shahed. Сили ППО знищили усі дрони.

Як повідомляє командування Повітряних сил, всього вночі зафіксовано пуски 14 безпілотників з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – РФ).

"Усі 14 ворожих безпілотників було збито мобільними вогневими групами Повітряних Сил та Сил оборони України в межах Миколаївської, Херсонської, Хмельницької та Полтавської областей", - йдеться у повідомленні.

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Атаки російських дронів

Окупанти ледь не щоночі запускають по Україні дрони-камікадзе. Нагадаємо, що вчора вночі російські окупанти атакували ударними БпЛА та зенітними керованими ракетами С-300. Сили ППО збили 41 з 42 дронів.

Близько 19:30 13 грудня у Силах оборони півдня України повідомили, що було зафіксовано рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини. Вже приблизно о 20:00 стало відомо, що група "Шахедів" летить у напрямку Одеси. Згодом в обласному центрі пролунали вибухи – ймовірно, працювала ППО.

Одещина була під ворожим вогнем і 12 грудня. Росіяни атакували дронами типу "Shahed-136/131" об’єкти цивільної та припортової інфраструктури. Постраждали люди.

Ввечері 13 грудня начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що у лікарні помер комунальник, який отримав поранення внаслідок атаки дронами. Йому було 42 роки.

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