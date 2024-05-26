У ніч на 26 травня російські загарбники атакували Україну, випустивши по нашій території 14 ракет повітряного базування та понад три десятки ударних БпЛА.
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, РФ використала:
- 2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області РФ);
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);
- 31 ударний БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – РФ, мис Чауда – окупований Крим).
В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами наші захисники змогли знищити 12 крилатих ракет та 31 БПЛА,
Збиття відбувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.
Атака на Україну - що відомо
В ніч проти 26 травня 2024 року російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами та ракетами. Зокрема, ворог бив зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та носіїв ракет "Кинджал" МіГ-31К.
Внаслідок ворожої атаки на Вінничині є влучання в житловий будинок. За даними місцевої влади, постраждали троє людей.