Росія запустила 2 "Кинджали", 12 крилатих ракет та 31 дрон.

У ніч на 26 травня російські загарбники атакували Україну, випустивши по нашій території 14 ракет повітряного базування та понад три десятки ударних БпЛА.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, РФ використала:

2 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" із літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Тамбовської області РФ);

12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

31 ударний БпЛА "Shahed-131/136" (пуски – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ – РФ, мис Чауда – окупований Крим).

В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами наші захисники змогли знищити 12 крилатих ракет та 31 БПЛА,

Відео дня

Збиття відбувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Атака на Україну - що відомо

В ніч проти 26 травня 2024 року російські окупаційні війська атакували Україну ударними дронами та ракетами. Зокрема, ворог бив зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та носіїв ракет "Кинджал" МіГ-31К.

Внаслідок ворожої атаки на Вінничині є влучання в житловий будинок. За даними місцевої влади, постраждали троє людей.

Вас також можуть зацікавити новини: