Зокрема, у Рівненській області є двоє поранених.

Під час нічного удару російських окупантів по Україні, у Рівненській області сили ППО збили 4 повітряні цілі росіян.

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. "Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби", - деталізував він.

Крім цього, вночі масовану ворожу атаку дронів пережила Кіровоградська область.

Відео дня

Про це повідомив обласний очільник Андрій Райкович. Він деталізував, що у Кропивницькому районі частину безпілотників знищено силами ППО. "Головне - обійшлося без постраждалих", - підкреслив він.

При цьому, як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram, росіяни помилково вдарили по окупованому Токмаку Запорізької області, внаслідок чого там сталася сильна пожежа.

Нічна повітряна атака

Після першої години ночі РФ почала атакувати Україну "шахедами", тривога дійшла навіть до західних областей. Сили ППО працювали і на Київщині.

Крім цього, у ніч на 12 травня окупанти запустили 108 БПЛА різних типів. Збити вдалося 55. Внаслідок цієї атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

А в ніч на 13 травня кількість запущених дронів значно скоротилася - Командування Повітряних сил звітувало про збиття 10 "шахедів".

Вас також можуть зацікавити новини: