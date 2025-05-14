Російські "шахеди" долетіли до Рівненщини /  колаж УНІАН

Під час нічного удару російських окупантів по Україні, у Рівненській області сили ППО збили 4 повітряні цілі росіян. 

Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль. "Двоє людей зазнали поранень. Є незначні руйнування цивільної інфраструктури. На місцях збиття працюють відповідні служби", - деталізував він.

Крім цього, вночі масовану ворожу атаку дронів пережила Кіровоградська область.

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Про це повідомив обласний очільник Андрій Райкович. Він деталізував, що у Кропивницькому районі частину безпілотників знищено силами ППО. "Головне - обійшлося без постраждалих", - підкреслив він.

При цьому, як повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко в Telegram, росіяни помилково вдарили по окупованому Токмаку Запорізької області, внаслідок чого там сталася сильна пожежа.

телеграм-канал Петр Андрющенко

Нічна повітряна атака

Після першої години ночі РФ почала атакувати Україну "шахедами", тривога дійшла навіть до західних областей. Сили ППО працювали і на Київщині.

Крім цього, у  ніч на 12 травня окупанти запустили 108 БПЛА різних типів. Збити вдалося 55. Внаслідок цієї атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

А в ніч на 13 травня кількість запущених дронів значно скоротилася - Командування Повітряних сил звітувало про збиття 10 "шахедів".

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