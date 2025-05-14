На Київщині працювала ППО.

Цієї ночі Україна вкотре перебуває під ударом російських дронів-камікадзе типу "шахед". Через загрозу в низці областей оголосили повітряну тривогу.

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Станом на 00:55 повітряну тривогу оголошено у Житомирський, Київській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

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У Telegram-каналі Київської обласної військової адміністрації попереджали, що російські БПЛА вже перебувають у повітряному просторі регіону, по них працюють сили протиповітряної оборони.

Також після опівночі Повітряні сили повідомляли про рух дронів на Чернігівщині, Київщині, Сумщині та Харківщині.

Атаки на Україну

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки та Європа закликали Москву піти на повне припинення вогню з 12 травня. У Кремлі відкинули цю пропозицію, продовживши здійснювати напади на Україну.

У ніч на 12 травня окупанти запустили 108 БПЛА різних типів. Збити вдалося 55 з них, ще 30 - локаційно втратили. Внаслідок цієї атаки постраждали Одещина, Миколаївщина, Донеччина та Житомирщина.

Минулої ночі кількість запущених дронів значно скоротилася - Командування Повітряних сил звітувало про збиття 10 "шахедів".

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