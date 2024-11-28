Президент Володимир Зеленський прокоментував масований удар Росії по Україні 28 листопада. Він повідомив, що загалом російські терористи випустили близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів, у тому числі "Калібри" з касетними боєприпасами.
"У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", - наголосив Зеленський.
Він підкреслив, що мішенню росіян під час атаки стала енергетика. Наразі у всіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили для ліквідації наслідків ударів.
"Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО - це те, що найбільше потрібно", - зазначив Зеленський.
Масована атака Росії 28 листопада - що відомо
Як повідомляв УНІАН, під час атаки 29 листопада загалом виявили 188 засобів повітряного нападу. Сили оборони збили 79 ракет та 35 ударних БПЛА (Shahed і невстановленого типу). 62 ворожих безпілотники локаційно втрачено.
Повітряна атака тривала з 19:30 27 листопада до ранку 28 листопада. У ППО інформували, що росіяни спрямовували засоби ураження на об’єкти енергетики України.
Міністр енергетики України Герман Галущенко зранку повідомив, що в Україні були введені екстрені відключення електроенергії, що пов'язано з черговим масованим ударом Росії по Україні.