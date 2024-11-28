Кожна атака Росії доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання союзників, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований удар Росії по Україні 28 листопада. Він повідомив, що загалом російські терористи випустили близько 100 ударних дронів та понад 90 ракет різних типів, у тому числі "Калібри" з касетними боєприпасами.

"У кількох областях зафіксовані удари "Калібрами" з касетними боєприпасами й саме по цивільній інфраструктурі. Ці касетні частини значно ускладнюють нашим рятувальникам та енергетикам ліквідацію наслідків удару, і це дуже підла ескалація російської терористичної тактики", - наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що мішенню росіян під час атаки стала енергетика. Наразі у всіх областях, де це потрібно, залучені необхідні сили для ліквідації наслідків ударів.

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"Кожна така атака доводить, що системи ППО необхідні зараз в Україні, де вони рятують життя, а не на базах зберігання. Це особливо важливо в зимовий період, коли маємо захистити нашу інфраструктуру від цілеспрямованих російських ударів. Ми постійно працюємо з партнерами, щоб мати більше сили для захисту, і вчасне постачання зараз та повне виконання домовленостей зокрема щодо ППО - це те, що найбільше потрібно", - зазначив Зеленський.

Масована атака Росії 28 листопада - що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час атаки 29 листопада загалом виявили 188 засобів повітряного нападу. Сили оборони збили 79 ракет та 35 ударних БПЛА (Shahed і невстановленого типу). 62 ворожих безпілотники локаційно втрачено.

Повітряна атака тривала з 19:30 27 листопада до ранку 28 листопада. У ППО інформували, що росіяни спрямовували засоби ураження на об’єкти енергетики України.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зранку повідомив, що в Україні були введені екстрені відключення електроенергії, що пов'язано з черговим масованим ударом Росії по Україні.

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