В пріоритеті окупантів була припортова інфраструктура, і вона дуже близько з історичним центром міста, внесеним до спадщини ЮНЕСКО.

Під час нічної атаки по Одесі пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, яка розташована неподалік історичного центру міста. Про це речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила у ефірі телемарафону.

"Вночі була атака з використанням різноманітної зброї. Ворог застосував балістику "Іскандер-М" по Одесі і "Онікс", який опинився в історичній частині міста. Розуміючи, що в пріоритеті ворога була припортова інфраструктура, і вона дуже близько з історичним центром міста, внесеним до спадщини ЮНЕСКО. Саме тому ракета влучила не в порт, а неподалік, в один з кварталів міста", – заявила вона.

Вона додала, що внаслідок атаки в Одесі пошкоджено музей, житлові будинки, є постраждалі серед мирного населення.

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За словами Гуменюк, фактично одночасно, протягом півтори години, ворог дуже потужно атакував Одесу кількома групами "Шахедів".

"Є влучання в припортову інфраструктуру – це складські приміщення, спеціальна автонавантажувальна техніка, автівки зі збіжжям. Тим не менше, 15 дронів силам протиповітряної оборони вдалося знищити", – поінформувала речниця ОК "Південь".

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Вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. По Одесі ворог вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Влучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно. Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, окупанти спрямували дрони по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони, однак влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям.

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