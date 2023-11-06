По Одесі ворог вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М", а також інтенсивно атакував дронами припортову інфраструктуру.

Вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. Сили оборони півдня розповіли про подробиці атаки.

"По Одесі ворог вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Влучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно. Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.

Крім того, окупанти спрямували дрони по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони, однак влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям

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Зазначається, що пожежу оперативно ліквідовано. 5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.

Крім того, вночі ворог також спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.

Інформації про постраждалих немає.

Також окупанти випустили по Миколаївщині ракету Х-59, але її знищено силами протиповітряної оборони.

Нічна атака окупантів - що відомо

Ввечері 5 листопада на півдні було оголошено повітряну тривогу. У Силах оборони півдня України повідомили про активність ворожої тактичної авіації та попередили про ракетну небезпеку. Незабаром жителі різних районів Одеси почули гучні вибухи.

Згодом влада міста повідомила про п'ятьох постраждалих, а також про влучання у будівлю художнього музею.

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