Вночі російські окупанти завдали комбінованого удару по півдню України різними типами ракет та ударними дронами. Сили оборони півдня розповіли про подробиці атаки.
"По Одесі ворог вдарив імовірно "Оніксом" і "Іскандером-М". Влучено у середмістя та по законсервованій промисловій будівлі, відповідно. Вибуховою хвилею понівечено кілька багатоповерхових житлових будинків, музей в історичній частині міста, що віднесена до спадщини ЮНЕСКО", - йдеться у повідомленні.
Крім того, окупанти спрямували дрони по припортовій інфраструктурі Одеси. 15 безпілотників знищено силами протиповітряної оборони, однак влучанням пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автівки із збіжжям
Зазначається, що пожежу оперативно ліквідовано. 5 місцевих мешканців звернулися по медичну допомогу із різними травмами. Їх ушпиталено.
Крім того, вночі ворог також спрямував протирадіолокаційну ракету Х-31П по Херсону, пошкоджено 5-поверховий житловий будинок.
Інформації про постраждалих немає.
Також окупанти випустили по Миколаївщині ракету Х-59, але її знищено силами протиповітряної оборони.
Нічна атака окупантів - що відомо
Ввечері 5 листопада на півдні було оголошено повітряну тривогу. У Силах оборони півдня України повідомили про активність ворожої тактичної авіації та попередили про ракетну небезпеку. Незабаром жителі різних районів Одеси почули гучні вибухи.
Згодом влада міста повідомила про п'ятьох постраждалих, а також про влучання у будівлю художнього музею.